¿Qué significa la notificación ‘Restablecer datos encriptados de extremo a extremo’ en el iPhone? (Literalmente: ¿Qué significa la notificación de ‘Restablecer datos encriptados de extremo a extremo’ en el iPhone?)

La notificación “¿No se puede aprobar este iPhone?” le permite restablecer datos cifrados de extremo a extremo para configurar iCloud en un dispositivo. Sin embargo, muchos de nosotros podríamos dudar en restablecer datos cifrados, principalmente porque no tenemos idea de lo que significa o por qué está viendo la notificación de Restablecer cifrado de extremo a extremo en el iPhone. Incluso podrías tener algunas preguntas como, ¿cómo deshacerte de eso y perderás datos después de restablecer datos cifrados?

Sigue leyendo para obtener más información sobre la notificación de datos cifrados de extremo a extremo en iPhone, iPad y Mac.

¿Qué es el cifrado de extremo a extremo de datos en iPhone?

El cifrado de extremo a extremo es un protocolo de seguridad que garantiza la seguridad de sus datos. Lo hace mediante la encriptación de datos que solo pueden ser desencriptados por la fuente y el destino previsto. Dentro del ecosistema de Apple, los datos encriptados de extremo a extremo solo pueden ser desencriptados por otros dispositivos en los que has iniciado sesión con tu ID de Apple.

En caso de una violación de datos, sus datos encriptados de extremo a extremo estarán seguros. Porque, nadie, ni siquiera Apple, tiene acceso a la clave de desencriptación aparte de usted. Solo los dispositivos en los que has iniciado sesión con su ID de Apple podrán desencriptar estos datos. Además, debes tener la autenticación de dos factores habilitada para poder utilizar esta función.

Ahora que tenemos una comprensión básica del cifrado de extremo a extremo, avancemos para comprender la notificación de Restablecer datos cifrados en iPhone, iPad y Mac.

¿Cuándo recibe la notificación de restablecer datos cifrados de extremo a extremo?

Existe varios escenarios en los que podrías encontrar la solicitud de Restablecer datos cifrados en tu iPhone, etc. Sin embargo, usualmente ocurre si no proporcionas el código de autenticación de dos factores al configurar un nuevo dispositivo o al iniciar sesión en tu ID de Apple.

Además de esto, es posible que te encuentres con la notificación de Restablecer datos cifrados de extremo a extremo debido a errores de software, problemas de sincronización de iCloud, etc. Ahora, la pregunta es qué puedes hacer si encuentras la notificación de Restablecer datos cifrados.

¿Qué hacer si recibes la notificación de restablecer datos cifrados?

Muchas guías de resolución de problemas recomendarán desactivar la autenticación de dos factores para deshacerte de la notificación de Restablecer datos cifrados de extremo a extremo. Lamentablemente, Apple habilita la autenticación de dos factores de forma predeterminada para las ID de Apple recientemente creadas. Y ni siquiera tienes la opción de desactivarla. Ahora, esto solo se aplica a personas que crearon su ID de Apple en dispositivos que ejecutan iOS 13.4, iPadOS 13.4, macOS 10.15.4 o posterior.

Si has creado un ID de Apple en versiones de software anteriores, puedes desactivar la autenticación de dos factores. Consulta nuestra guía detallada sobre cómo desactivar la autenticación de dos factores, donde hemos cubierto esto a fondo. Sin embargo, muchos de nosotros no podremos desactivar la autenticación de dos factores, ya que recientemente hemos creado nuestros ID de Apple. En este caso, no tenemos más opción y debemos seleccionar la opción “Restablecer datos cifrados” en el aviso. Entonces, veamos qué sucede cuando restableces datos cifrados de extremo a extremo en tu iPhone.

¿Qué sucede cuando restableces datos cifrados de extremo a extremo?

Cuando seleccionas la opción de Restablecer datos cifrados, la mayoría de la gente se preocupa por perder sus fotos, archivos, calendarios, contactos, etc. Sin embargo, ten la seguridad de que no pierdes ninguno de estos datos al restablecer los datos cifrados de tu iPhone. Consulta la lista a continuación para verificar qué datos se eliminan de tu iPhone.

Información de Siri

Contraseñas de Wi-Fi

iCloud Keychain

Claves Bluetooth W1 y H1

Transacciones con Apple Card

Información de pago

Datos de mapas e historial de búsqueda

Datos de salud

Datos del hogar

Memoji

Mensajes en la nube

Vocabulario aprendido del teclado QuickType

Historial, grupos de pestañas y pestañas de iCloud de Safari

Tiempo de pantalla

De todas estas opciones, muchos estarán molestos por perder sus Mensajes. Afortunadamente, si has habilitado la sincronización de iCloud para los Mensajes, puedes restaurarlos desde una copia de seguridad. Además, te recomendamos hacer una copia de seguridad de tu iPhone en iCloud antes de restablecer los datos cifrados de extremo a extremo en tu iPhone.

Restablecer el cifrado de extremo a extremo no resulta en pérdida de datos

Ahora que has leído esta guía completa, esperamos que tengas claridad sobre el cifrado de extremo a extremo y lo que implica restablecerlo en el iPhone. No obstante, si aún tienes alguna duda, por favor háznoslo saber en los comentarios.