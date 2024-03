Cambios más recientes de Apple en DMA, detalles del nuevo iPad Pro, plataforma de anuncios AI de Apple.

Benjamin y Chance analizan la última ronda de cambios de Apple para apaciguar a la UE, se entusiasman por las próximas características del iPad Pro 2024, y las noticias de que Apple está probando una plataforma de IA para publicidad.

Apple Arcade es el tema en Happy Hour Plus, mientras discutimos cómo el servicio se compara hoy en día con lo que se presentó en 2019.

9to5Mac Happy Hour Plus

¡Presentamos 9to5Mac Happy Hour Plus! ¡Apoya directamente a Benjamin y Chance con Happy Hour Plus! 9to5Mac Happy Hour Plus incluye:

Versiones sin anuncios de cada episodio

Contenido pre y post-show

Episodios mensuales de bonificación

Únete por $5 al mes o $50 al año en 9to5mac.com/join.

Presentadores

Chance Miller

Benjamin Mayo

Suscríbete, Califica y Reseña

Comentarios

Envía preguntas #Ask9to5Mac en Twitter, Mastodon o Threads

Envíanos comentarios y preguntas a [email protected]

FTC: Utilizamos enlaces de afiliados que generan ingresos. Más.