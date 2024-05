El primer ministro eslovaco Robert Fico ya no se encuentra en una “situación de riesgo para la vida”

“

La vida del Primer Ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ya no corre peligro, pero su estado sigue siendo “muy grave” después de haber sido repetidamente tiroteado en un intento de asesinato, según informaron médicos y ministros.

Mientras Fico permanecía en el hospital el jueves por la mañana con graves heridas después de horas de cirugía, el intento contra su vida —el primero contra un líder de la UE en funciones en más de dos décadas— seguía resonando por todo el continente a solo tres semanas de las elecciones parlamentarias europeas.

El líder populista de 59 años y pro-Rusia fue tiroteado varias veces mientras saludaba a la gente en la ciudad de Handlová, a unos 190 km de la capital europea centroeuropea Bratislava, en un ataque que algunos de sus aliados vincularon con la marcada polarización política del país.

El consejo de seguridad de Eslovaquia dijo que celebraría una reunión extraordinaria el jueves junto con una reunión del gobierno.

Dos equipos médicos operaron a Fico durante cinco horas, dijo la directora del hospital Miriam Lapuníková en una rueda de prensa el jueves. Describió su estado como “estabilizado pero muy grave”.

Hablando junto a ella, el ministro de defensa Robert Kaliňák dijo: “La situación sigue siendo muy grave precisamente por la complejidad de las lesiones, pero todos queremos creer que podremos manejar la situación”.

El viceprimer ministro Tomáš Taraba dijo que una bala atravesó el estómago de Fico y que otra golpeó una articulación. Les dijo a la BBC: “Afortunadamente, según tengo entendido, la operación fue bien, y supongo que al final sobrevivirá… No está en una situación de peligro para la vida en este momento”.

Un hombre de 71 años con licencia de armas fue detenido como sospechoso del tiroteo, según informaron medios locales. Las imágenes del incidente muestran al tirador siendo detenido en el lugar después de disparar cinco tiros.

El ataque ha puesto al descubierto las profundas divisiones políticas en el estado miembro de la UE y de la OTAN con 5,4 millones de habitantes, donde la victoria electoral de Fico en septiembre —que anunciaba su cuarto mandato como primer ministro desde 2006— y sus movimientos para reformar el sistema judicial del país han desencadenado protestas.

“Este intento de asesinato fue políticamente motivado y la decisión del perpetrador se tomó poco después de las elecciones presidenciales”, dijo el ministro del Interior Matúš Šutaj Eštok, refiriéndose a las elecciones de abril ganadas por un aliado de Fico, Peter Pellegrini.

Andrej Danko, líder del partido Nacional Eslovaco, que forma parte de la coalición gobernante de Fico, advirtió que el ataque podría anunciar “una guerra política”.

Pero la saliente Presidenta Zuzana Čaputová, liberal y crítica abierta de Fico, pidió un alto en el lenguaje vitriólico contra los políticos. “La retórica odiosa que presenciamos conduce a actos odiosos”, dijo en un discurso televisado a la nación. “Un ataque físico al primer ministro es principalmente un ataque a una persona, pero también a la democracia”.

