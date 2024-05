EE. UU. debe actuar para reducir las emisiones de metano en vertederos, según un informe.

“

(Reuters) – Las emisiones de metano en casi una veintena de vertederos de Estados Unidos excedieron regularmente los límites federales y, en algunos casos, fueron mayores de lo que los propietarios de las instalaciones informaron al gobierno, según un análisis de informes de inspección publicados el jueves.

El estudio realizado por el grupo ambientalista Industrious Labs concluyó que las regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) son insuficientes para evitar que los vertederos, o basureros, emitan grandes cantidades del gas de efecto invernadero, metano.

El grupo instó a la EPA a requerir monitoreo con tecnologías más avanzadas, extender la regulación a vertederos más pequeños y exigir una instalación más rápida de sistemas de captura de gas a medida que los vertederos se expanden, entre otras recomendaciones.

POR QUÉ ES IMPORTANTE

El metano es más potente que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero a corto plazo, y científicos y políticos han llamado a una acción agresiva para reducir esas emisiones para combatir el cambio climático. Los vertederos representaron más del 14% de las emisiones de metano de Estados Unidos en 2022, la tercera fuente más grande detrás de los sectores de petróleo y gas y ganadería.

CITA CLAVE

“Cada vez hay más pruebas que muestran que es hora de que la EPA actúe y comience ese proceso de actualización de la norma”, dijo Katherine Blauvelt, directora de economía circular de Industrious Labs, en una entrevista.

La EPA ha dicho que las emisiones de metano representan una oportunidad perdida para capturar y utilizar un recurso energético. El año pasado, la agencia dijo que los desechos de alimentos eran responsables de aproximadamente el 58% de las emisiones fugitivas de metano de los vertederos y recomendó desviar los desechos de alimentos de los vertederos para reducir las emisiones de metano en el sector.

CONTEXTO

La EPA está obligada a comenzar un proceso para reevaluar sus regulaciones de vertederos para agosto de este año. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha intensificado la lucha contra las emisiones de metano en la industria petrolera y del gas con una serie de políticas y en 2021 lideró un esfuerzo mundial para reducir las emisiones de metano.

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or remove ads.”