Inundaciones en Afganistán: “Encontré los cuerpos de mi familia en las calles”

Mohammad se siente afortunado de que su familia haya sobrevivido, pero dice que ha perdido todo lo demás. Él me muestra los campos donde sus cultivos han sido arruinados. “Esta era la única fuente de ingresos que tenía”, dice. “Me siento impotente”. Al igual que el 80% de los afganos, depende de la agricultura para su ingreso. Mohammad dice que no está seguro de cómo sobrevivirán. Señala los restos de su casa a lo lejos. No puede regresar porque las aguas de la inundación siguen siendo muy altas. “Ahora no tengo nada, ¿qué debo hacer? Tengo una familia que mantener pero no tengo nada”. Incluso antes de que llegaran las inundaciones, la ONU estimó que alrededor de 24 millones de personas, más de la mitad de la población de Afganistán, necesitarían algún tipo de ayuda humanitaria este año. No solo los cultivos se han visto afectados. Mohammed dice que su vecino perdió sus dos vacas en las inundaciones. Eran la única forma de vida del hombre. Y Noor, quien se está quedando con su hija, dice que las únicas posesiones que le quedan son la ropa que lleva puesta. Había vivido en la casa que fue arrastrada desde que era un niño – su padre la construyó hace 65 años. “Tenía esperanzas sobre el futuro”, dice. “Mi hijo y nieta eran maestros y estaba orgulloso porque estaban contribuyendo al futuro del país”. Ambos ahora están muertos. “Las inundaciones se lo llevaron todo”, dice. Todas las fotos son propiedad copyright.