Perdió a un hijo y luego contó la vida en un hospital de Gaza donde buscó refugio.

Durante semanas, Mustafa Abutaha deambuló por los pasillos de uno de los pocos hospitales que funcionan en Gaza y ocupó sus días haciendo todo lo que necesitaba como voluntario: barrer los pisos, hornear pan, vendar a los pacientes heridos, alimentar a aquellos que no podían hacerlo por sí mismos con dátiles o sándwiches de tomate. Cualquier cosa para evitar pensar en su hijo, Muhammed.

En diciembre, su vivienda familiar fue alcanzada durante un ataque del ejército israelí a la ciudad del sur de Khan Younis, y mientras Mustafa estaba visitando a un vecino, su hermano fue asesinado. Tres de sus cinco hijos resultaron heridos y Muhammed, de 18 años, fue encontrado sin signos vitales en un pasillo.

“Pido que no me manden su foto”, exhortó Abutaha. “No quiero que me recuerden de mi hijo, ya está muerto”.

Pronto, él y su familia huyeron al hospital Nasser en Khan Younis, una de las últimas instalaciones en la Franja de Gaza que brindaba atención médica y refugio a los desplazados. Ahora, corren el riesgo de perder sus operaciones.

Esta semana, fuerzas israelíes ordenaron la evacuación de miles de civiles refugiados en el hospital Nasser y el jueves comenzaron una redada contra lo que dicen es la actividad de Hamas en el interior del hospital. Cientos de pacientes, miembros del personal y ciudadanos palestinos desplazados habían huido. Muchos permanecieron.

Comenzando en diciembre, el profesor de inglés Mustafa Abutaha envió docenas de mensajes de voz y video al diario New York Times, proporcionando una visión directa de la lucha por sobrevivir dentro de un hospital en Gaza.

“Ya no podemos soportar más”, dijo en uno de los mensajes.

Golpe tras golpe, la guerra en Gaza ha desmantelado la vida del señor Abutaha, como lo ha hecho para muchos otros en un territorio habitado por alrededor de 2,2 millones de palestinos. Su universidad cerrada y no se sabe si volverá a abrir.

La esposa de Abutaha llevó a sus hijos sobrevivientes a Egipto para recibir tratamiento médico, pero no está claro si se recuperarán por completo. No se sabe cuándo los volverá a ver. Sin un lugar adonde ir, Mustafa se refugió en el hospital, donde aprovechó el acceso a internet confiable para comunicarse con el periódico.

Médicos luchando con escaso suministro. Desplazados durmiendo en los pasillos. El hambre carcomiéndose a medida que la comida escaseaba. Víctimas ingresando en las salas del hospital.

La guerra comenzó después de que Hamas atacara a Israel el 7 de octubre, matando, según los informes israelíes, a alrededor de 1,200 personas. Israel respondió con un bombardeo intenso contra Gaza y una invasión terrestre, devastando el pequeño enclave costero, matando a un estimado de 28.000 personas, desplazando a la mayoría de la población y desencadenando una catástrofe humanitaria.

Israel ha acusado a Hamas de usar hospitales para sus operaciones militares, convirtiéndolos, según los israelíes, en objetivos militares legítimos.

En sus mensajes desde el Hospital Nasser, el señor Abutaha condenó a Israel por su asalto a Gaza. Además, criticó a Hamas, sentimientos raramente expresados públicamente en Gaza durante la guerra, en parte por temor a represalias del grupo.

Los mensajes de video del señor Abutaha mostraron cómo más personas buscaban refugio en el hospital. Sin suficiente comida, un día notó que podía ver sus clavículas por primera vez en años. Cuando no pudo encontrar café, vertió agua caliente sobre tostadas quemadas o huesos de dátiles aplastados, solo para tener algo de líquido negro para beber.

Cuando las caravanas de ayudas llegaron al lugar, la gente se alineó para agarrar todo lo que pudieron, según dijo Haneen Abu Tiba, una de las personas refugiadas en el hospital con las que conectó The Times a través de Mr. Abutaha.

A veces, se desató el caos y la gente empujaba y gritaba.

El mes pasado, temiendo por su seguridad con el avance del ejército israelí en el hospital, Mustafa Abutaha huyó y ahora vive en una tienda de campaña en al-Mawasi, un área con poca infraestructura que se ha vuelto superpoblada con desplazados en Gaza.

Ha desarrollado tos y, con poca agua y jabón para bañarse, ha empezado a nadar en el mar y a frotar su cuerpo con arena para mantenerse limpio. “No puedo olvidar”, dijo.

Hemos eliminado el contenido en inglés para evitar mostrar la traducción proporcionada.