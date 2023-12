Israel advierte de la guerra en Líbano citando los ataques con cohetes de Hezbollah.

A medida que Israel atacaba objetivos en la Franja de Gaza desde el aire y el mar el miércoles, un miembro del gabinete de guerra del país amenazó con actuar en un segundo frente, a lo largo de la frontera con Líbano, donde la milicia respaldada por Irán, Hezbollah, ha disparado una lluvia de cohetes hacia Israel.

“Digo a nuestros amigos en todo el mundo: la situación en la frontera norte requiere un cambio”, dijo a los periodistas el miembro del gabinete de guerra, Benny Gantz. “El tiempo para una solución diplomática se está agotando. Si el mundo y el gobierno del Líbano no actúan para detener el fuego hacia las comunidades del norte y alejar a Hezbollah de la frontera, las Fuerzas de Defensa de Israel lo harán”. La referencia era a las Fuerzas de Defensa de Israel.

La amenaza de una guerra más amplia ha preocupado a Estados Unidos y sus aliados desde el inicio del conflicto en Gaza, y solo ha crecido a medida que tres grupos respaldados por Irán: Hamás, Hezbollah y los hutíes en Yemen, lanzan ataques hacia Israel y también sobre buques comerciales en el Mar Rojo. La preocupación llevó a Estados Unidos a enviar dos portaaviones al Mediterráneo Oriental en las semanas posteriores a los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre que desencadenaron la guerra en Gaza.

El miércoles, el ejército israelí dijo que su comando del norte, a lo largo de la frontera con Líbano, estaba en un “estado de alta preparación”. El jefe de estado mayor del ejército, el teniente general Herzi Halevi, dijo: “Necesitamos estar preparados para atacar si es necesario”.

Las tensiones aumentaron aún más esta semana después de que Irán acusara a Israel de matar al General Brigadeiro Sayyed Razi Mousavi, un alto asesor del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en un ataque con misiles en Siria. El miércoles, un cortejo de dolientes acompañó su cuerpo a través de las ciudades iraquíes de Najaf y Karbala, y un representante de la Guardia Revolucionaria, Ramezan Sharif, volvió a amenazar con represalias contra Israel, informó The Associated Press.

Indicios de división entre los adversarios de Israel surgieron el miércoles cuando el Sr. Sharif afirmó que el ataque de Hamás el 7 de octubre fue motivado no por agravios de larga data con Israel, sino por el asesinato en 2020 del General Mayor Qassim Suleimani, jefe de la Fuerza Quds de élite de Irán, en un ataque con drones estadounidenses en Iraq. Hamás rechazó de inmediato la sugerencia.

Los funcionarios estadounidenses se han mostrado cautelosos de que los ataques recíprocos en la región puedan convertirse en un enfrentamiento regional más amplio, pero a principios del martes, Estados Unidos llevó a cabo una serie de ataques aéreos en Iraq en instalaciones que dijo que estaban siendo utilizadas por los procuradores iraníes. Los ataques siguieron a una serie de ataques de los militantes en Iraq, incluido un ataque con drones horas antes en una base aérea de Erbil en el que resultaron heridos tres miembros del servicio estadounidense.

Un funcionario israelí dijo el miércoles que el Secretario de Estado Antony J. Blinken planea visitar Israel a principios de enero para discutir la guerra en Gaza y los planes para gobernar el territorio palestino una vez que termine el conflicto. La visita será la cuarta de Blinken a la región desde los ataques del 7 de octubre. En cada uno de sus viajes anteriores, Blinken también se ha detenido en varias capitales árabes.

Israel ha estado bajo presión de los gobiernos europeos y las Naciones Unidas para aceptar un alto el fuego inmediato, pero con Hamás e Israel defendiendo condiciones aparentemente intratables en público, los diplomáticos dijeron que parecía que un acuerdo para una tregua duradera estaba lejos.

En Israel, el miércoles, un día después de que el ejército israelí dijo que había expandido operaciones en áreas centrales de Gaza, las sirenas de alerta aérea sonaron a lo largo de la frontera al menos tres veces, una medida de la aparente durabilidad de las capacidades de lucha y amenaza de Hamás hacia Israel.

Desde el ataque del 7 de octubre en el sur de Israel, que mató a un estimado de 1,200 personas, Hamás y otros grupos armados han disparado alrededor de 12,000 cohetes desde Gaza hacia Israel, un cuarto de ellos el 7 de octubre, según el gobierno israelí. Israel ha golpeado a Gaza con una serie de ataques casi incesante, matando lo que los funcionarios de salud dicen que son más de 20,000 personas.

Más de 11 semanas después del ataque de Hamás que desencadenó la guerra, el Ministerio de Salud de Gaza dijo el miércoles que Israel había devuelto los cuerpos de 80 palestinos a Gaza.

Un funcionario israelí dijo que los soldados israelíes que peinaban Gaza en busca de rehenes retenidos por Hamás y otros grupos armados habían llevado los cuerpos a Israel para determinar si alguno de ellos era el de rehenes. Las autoridades israelíes coordinaron con funcionarios palestinos para enviarlos de vuelta a Gaza, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir operaciones militares.

En Gaza, los soldados israelíes estaban involucrados en batallas casa por casa en un barrio fuera de la ciudad de Gaza, donde ha habido enfrentamientos durante semanas, dijo el ejército. A principios de esta semana, el general Halevi dijo que el ejército estaba “cerca de completar” el desmantelamiento de los batallones de Hamás en el norte de Gaza, pero dada la densa urbanización, “no se puede decir que los matamos a todos”.

La guerra, dijo, “continuará por muchos meses más”.

Desde el inicio del conflicto, tanto Israel como Hamás han hecho declaraciones inflexibles en público, incluso cuando las conversaciones han continuado en privado, a menudo a través del gobierno de Qatar, que medió una tregua en noviembre que abrió la puerta a un intercambio de rehenes por prisioneros y a una mayor ayuda humanitaria que ingresa en Gaza.

El gobierno egipcio ha circulado una propuesta que llama a más intercambios de rehenes y prisioneros como un paso hacia un alto el fuego permanente, según tres diplomáticos de la región que insistieron en el anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones. Pero los diplomáticos advirtieron que ni Israel ni Hamás parecían estar cerca de llegar a un acuerdo.

El lunes por la noche, el gabinete de guerra de Israel discutió varias propuestas de alto el fuego sobre la mesa, incluida la egipcia, según un funcionario israelí que habló bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones confidenciales. En público, los funcionarios israelíes han seguido diciendo al público que esperen una guerra larga y difícil por delante.

En las declaraciones públicas, Hamás ha parecido rechazar cualquier acuerdo para liberar a los rehenes restantes si no incluye un final sostenible a las hostilidades. En una entrevista con The New York Times el miércoles, Zaher Jabareen, miembro del liderazgo político del grupo, dijo que el primer paso tenía que ser poner fin a la matanza de personas en Gaza.

“Nuestra posición, que comunicamos a todas las partes, es que pedimos un alto el fuego completo antes de hablar de otros asuntos”, dijo.

La información fue proporcionada por Aaron Boxerman, Ben Hubbard, Michael Crowley y Johanna Reiss.