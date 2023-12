Arrestan al presidente de Ankaragucu, Faruk Koca, después de golpear al árbitro de Turquía.

Un presidente del club de fútbol turco ha sido arrestado después de golpear a un árbitro tras un partido de alto nivel el lunes.

Faruk Koca, presidente de MKE Ankaragucu, corrió al campo y golpeó al árbitro Halil Umut Meler después de que su equipo concediera un empate al minuto 97 en un empate 1-1 con Caykur Rizespor.

El ministro de Justicia, Yilmaz Tunc, dijo que Koca y otras dos personas fueron arrestadas formalmente por “infligir daños a un público oficial”.

Todo el fútbol de la liga turca ha sido suspendido después del incidente.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que el incidente era “totalmente inaceptable” y que la violencia no tenía “cabida en nuestro deporte o sociedad”.

“Sin árbitros no hay fútbol”, dijo. “Los árbitros, jugadores, aficionados y personal deben estar seguros para disfrutar del juego, y hago un llamamiento a las autoridades pertinentes para asegurar que esto se implemente y respete estrictamente en todos los niveles”.

Tunc dijo que Koca y otras dos personas fueron arrestadas después de que los fiscales tomaran declaraciones y se impusiera una decisión de control judicial a otros tres sospechosos.

“La investigación continúa meticulosamente”, agregó.

What happened?

Los anfitriones Ankaragucu tomaron la delantera temprano en el partido del lunes por la noche en la Super Lig antes de que un jugador fuera expulsado después de 50 minutos. Caykur igualó tarde después de que un jugador también fuera expulsado, y le siguieron escenas caóticas después del silbato final.

Después de ser derribado en el suelo, Meler recibió varios golpes mientras yacía en el césped, sufriendo lesiones que incluyen una pequeña fractura facial.

Fue fotografiado el martes acostado en una cama de hospital con la cara hinchada y usando un collarín.

Mehmet Yorubulut, médico jefe del hospital Acibadem, dijo que Meler no había sufrido daño cerebral y probablemente sería dado de alta el miércoles.

“La hemorragia en el ojo izquierdo de Meler comenzó a disminuir”, dijo Yorubulut, quien agregó que no habrá daño permanente.

Meler, de 37 años, es uno de los árbitros más destacados de Turquía y arbitra partidos internacionales para la FIFA. También forma parte de la lista de árbitros élite de la UEFA.

Koca, de 59 años, fue elegido dos veces para el parlamento de Turquía como parte del partido gobernante AK del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan habló con Meler en el hospital y dijo que el incidente lo había “triste y perturbado”.

Anteriormente había dicho: “El deporte significa paz y fraternidad. El deporte es incompatible con la violencia. Nunca permitiremos que la violencia tenga lugar en el fútbol turco”.

MKE Ankaragucu president Faruk Koca throws a punch at referee Halil Umut Meler after the Turkish Super Lig game with Caykur RizesporEl árbitro Halil Umut Meler fue retenido en el hospital durante la nocheEl ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, visita al árbitro Halil Umut Meler en el hospital el martesWhat has been the reaction?

Ankaragucu expresó su pesar después de las acciones de su presidente, diciendo en un comunicado: “Estamos entristecidos por el incidente.

“Pedimos disculpas al público del fútbol turco y a toda la comunidad deportiva por el triste incidente que ocurrió después del partido de Caykur Rizespor en el Estadio Eryaman.”

Caykur Rizespor envió un mensaje de apoyo a Meler y dijo: “Condenamos enérgicamente los eventos indeseables que ocurrieron después del partido de Ankaragucu.

“Enviamos nuestros deseos a toda la comunidad de árbitros, especialmente al árbitro del partido, Halil Umut Meler, para que se recupere pronto.”

En una conferencia de prensa el lunes por la noche, el presidente de la Federación Turca de Fútbol [TFF], Mehmet Buyukeksi, dijo: “Los partidos en todas las ligas han sido pospuestos indefinidamente.

“Este ataque es una noche de vergüenza para el fútbol turco.”

Agregó: “Los partidos de fútbol no son una guerra; no hay muerte al final. No todos los equipos pueden convertirse en campeones al mismo tiempo. Todos debemos entender esto. Invitamos a todos a asumir responsabilidades.

“[Ankaragucu] y sus directivos serán castigados de la manera más severa”.

Buyukeksi dijo que las sanciones se discutirían en los comités pertinentes de toma de decisiones, comenzando el martes.

En un comunicado sobre lo que llamaron el “ataque inhumano y despreciable”, la TFF dijo: “Las declaraciones irresponsables de los presidentes de clubes, directivos, entrenadores y comentaristas de televisión que apuntan a los árbitros han allanado el camino para este ataque vil hoy.

“En coordinación con nuestro Estado, todos los procedimientos penales han comenzado a aplicarse contra los responsables que instigaron este ataque inhumano. El club, su presidente, sus directivos y todos los criminales que atacaron a Meler serán castigados de la manera más severa”.

Galatasaray, uno de los equipos más grandes del país, había pedido previamente una reunión de emergencia para permitir que los clubes abordaran lo que dicen que es un problema creciente en el fútbol turco.

“Todos debemos unirnos hoy y actuar para resolver los problemas de los que formamos parte”, decía un comunicado del Galatasaray.

La Asociación de Árbitros de Fútbol Activo y Observadores de Turquía instó a todos los árbitros a no salir al campo hasta que se realicen cambios, añadiendo: “El ataque violento a Meler no fue solo contra nuestro árbitro Halil Umut Meler, sino también contra toda la comunidad arbitral”.

El Club Profesional de Fútbol de la Liga Turca condenó el ataque y dijo que los clubes estaban “dispuestos a tomar todas las medidas para prevenir incidentes violentos”.