¿Dónde está el propuesto “CarPlay de próxima generación” de Apple?

El ecosistema de aplicaciones, servicios y hardware de Apple va contigo a todas partes y CarPlay ha seguido mejorando en los últimos años. Es más personalizable y útil que nunca, pero aparentemente no es suficiente para el gigante tecnológico.

Mientras los rumores siguen circulando (como lo han hecho durante años) sobre el potencial de un Apple Car, Apple reveló su “próxima generación de CarPlay” en la WWDC 22 – y desde entonces hemos oído poco al respecto, a pesar de que inicialmente estaba programada para finales de 2023.

Entonces, en el momento de escribir esto, a solo 4 semanas para llegar a 2024, ¿dónde está? Con esto en mente, aquí está todo lo que sabemos hasta ahora, y por qué puede estar llevando tanto tiempo.

Atrapado en punto muerto?

(Crédito de la imagen: Future/Lloyd Coombes)

Vale la pena señalar que este escritor compró un coche este año, y CarPlay fue una de las características clave que quería cuando lo buscaba. Poder usar mis aplicaciones, escuchar mis mensajes y vincularme a mis aplicaciones de música y podcasts vale su peso en oro para mí.

Me sorprendió, sin embargo, descubrir que a pesar de que CarPlay se estrenó en 2014 (con “iOS in the Car” antes de eso), no es tan omnipresente como esperaba. Si bien la mayoría de los fabricantes de automóviles lo ofrecen como estándar, tuve que comprar un Nissan (mi fabricante elegido) de 2019 en adelante para tener la funcionalidad de serie.

Eso es cinco años después de que CarPlay se lanzara, y es aún más difícil encontrar la funcionalidad inalámbrica CarPlay, al menos en el Reino Unido. Si bien hay opciones de terceros que agregan funcionalidad CarPlay (y también la de Android Auto), es algo a considerar, incluso la configuración actual de CarPlay no es tan común como uno podría pensar.

Lo Detuvieron

Parte del desafío de la próxima versión de CarPlay es lo ambiciosa que es. Como estándar, si conectas tu iPhone en la actualidad, puedes escuchar tu música, usar algunas de tus aplicaciones o hacer llamadas, generalmente con un botón de Siri en el volante o el tablero.

La próxima generación de CarPlay extenderá iOS a través de los instrumentos y sistemas de su vehículo, lo que significa que podrá ver su velocidad, temperatura y potencialmente incluso sensores de estacionamiento a través de la superposición de Apple.

Como dijo Apple en la WWDC 2022, “CarPlay ha cambiado fundamentalmente la forma en que las personas interactúan con sus vehículos, y la próxima generación de CarPlay va aún más lejos al integrarse profundamente con el hardware del automóvil”, Apple declaró. “CarPlay podrá proporcionar contenido para múltiples pantallas dentro del vehículo, creando una experiencia unificada y consistente”.

Tal como sería de esperar de los fabricantes de automóviles, son reacios a permitir que una tercera parte se integre tan estrechamente con el vehículo de un cliente, especialmente con una empresa que parece tener sus miras puestas en construir su propio vehículo en el futuro.

Si bien el Lincoln Nautilus de 2024 de Ford podría marcar un debut lujoso para la versión de próxima generación de CarPlay, muchos fabricantes comprenden que sus sistemas de “infoentretenimiento” son una fuente de interés para los clientes, y potencialmente también una fuente de ingresos.

Con suscripciones para asientos calefaccionados, velocidad máxima mejorada y más, los intentos de Apple por hacerse un hueco son probablemente más difíciles de lo esperado. De hecho, General Motors dejó de ofrecer soporte para CarPlay en todas sus formas en marzo, obligando a los usuarios a utilizar su propio software de automóvil.

Todo esto significa que es probable que Apple corte algunos tratos con un montón de fabricantes de automóviles, o corra el riesgo de lanzar su nueva visión de CarPlay a un conjunto más pequeño de autos. Sin duda, hay un argumento de que las compañías automotrices deberían dejar el software a los expertos en software, ya sea Apple o Google: la interfaz táctil de mi Nissan 2020 es un desastre, hasta el punto que solo uso CarPlay. Seguro que las cosas han mejorado desde entonces, pero con CarPlay de iOS recibiendo actualizaciones regulares, esperemos que los fabricantes vean la luz.

¿Qué ha dicho Apple?