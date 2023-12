Apple ofrece millones a los editores por acceso de IA a archivos.

Siri, la característica principal de aprendizaje automático de Apple

Apple quiere licenciar contenido de editoriales de noticias para entrenar sistemas de inteligencia artificial generativa, en acuerdos de varios años para acceder a contenido potencialmente valorado en decenas de millones de dólares para Apple.

Según fuentes de The New York Times del viernes, Apple ha estado en conversaciones con varios editores para asegurar acceso a sus archivos de noticias. Estos presuntamente incluyen discusiones sobre “acuerdos de varios años que valen al menos $ 50 millones” con nombres importantes en la industria editorial.

Se dice que la lista incluye a Conde Nast, el editor de Vogue y The New Yorker, entre otros. IAC, la organización detrás de People, Better Homes y The Daily Beast, también ha hablado con Apple, al igual que NBC News.

En algunos casos, los editores estaban preocupados por posibles problemas legales que podrían surgir al alimentar sus archivos en un sistema de inteligencia artificial generativa. También hay temor sobre la posibilidad de que el acceso de Apple pueda llevar al fabricante de iPhone a competir contra los editores en el futuro, y que Apple fue “vago” sobre sus planes futuros para el contenido más allá del entrenamiento de IA.