Minor Hotels nombra a Puneet Dhawan como Jefe de Asia.

Modo Oscuro / Claro

(16/05/24)

Minor Hotels ha nombrado a Puneet Dhawan como Jefe

de Asia, efectivo en julio de 2024.

Puneet estará basado en la oficina corporativa de Minor

en Bangkok, Tailandia.

Será responsable del desempeño de

todas las propiedades de Minor Hotels en Asia, trabajando en estrecha

colaboración con el equipo directivo senior de Minor Hotels. Él

informará al CEO de Minor Hotels, Dillip Rajakarier.

Puneet Dhawan

Puneet tiene más de 30 años de experiencia trabajando en

la industria hotelera en Asia, Europa y Oriente Medio.

Se unirá a Minor desde Accor donde ha trabajado

por 25+ años, más recientemente como Vicepresidente Senior de Operaciones – India y Asia del Sur.

El recorrido de Puneet en la industria hotelera

comenzó con el prestigioso grupo Mandarin Oriental Hotel, donde él

ocupó varios puestos en los hoteles del grupo en Filipinas y Hong Kong.

Él tiene una Licenciatura en Ciencias en

Gestión Hotelera de la Universidad de Massachusetts Amherst.

“Estamos emocionados de dar la bienvenida a Puneet a la familia de Minor Hotels”,

dijo Dillip Rajakarier. “Su experiencia operativa y

liderazgo empoderador serán invaluables mientras trabajamos para lograr nuestros

ambiciones de crecimiento en Asia e India en los próximos años.”

Minor Hotels se ha fijado el objetivo de

añadir más de 200 nuevas aperturas a su cartera global, con

aproximadamente la mitad en Asia, para finales de 2026.

El grupo también planea abrir 50 hoteles en India dentro de

los próximos diez años, incluido el

estreno de su lujosa marca Anantara

más adelante este año en Jaipur.

Vea entrevistas de video HD recientes sobre India:

Turismo de Uttar Pradesh (India) –

Entrevista con Ateek Hira, Presidente y CEO de Tornos;

Turismo de Goa (India) –

Entrevista con Rohan A. Khaunte, Ministro de Turismo de Goa;

Turismo de Madhya Pradesh (India) – Entrevista con Sheo Shekhar

Shukla, I.A.S., Secretario Principal de Cultura y Turismo;

Turismo de Karnataka (India) – Entrevista con H.T. Ratnakar, Asesor

– Turismo y Hospitalidad, Gobierno de Karnataka, India;

y

Turismo de Rajasthan (India) – Entrevista

con Dra. Rashmi Sharma, I.A.S., Directora – Departamento de Turismo,

Gobierno de Rajasthan.

Últimas

entrevistas en video exclusivas: 16

Entrevistas en video HD desde Routes Europe 2024 en Aarhus, Dinamarca;

9 Entrevistas en video HD desde Routes Asia 2024 en Langkawi, Malasia;

Standard para abrir Residencias en Hua Hin y Phuket, Tailandia; Entrevista en video con Amar Lalvani, Presidente Ejecutivo;

9 Entrevistas en video exclusivas

del Foro de Turismo de la ASEAN

2024

en Vientiane, Laos;

8 Conferencias de prensa de las OET en el Foro de Turismo de la ASEAN 2024 en

Vientiane, Laos;

13 Entrevistas en video HD desde World Travel

Market 2023 en Londres, Inglaterra;

5 Entrevistas en video HD desde APG World Connect 2023 en Mónaco, Francia;

15 Entrevistas en video HD desde Routes World 2023 en Estambul, Turquía; y

Taxis eléctricos de aeropuerto en el Aeropuerto de Almaty (ALA) en Kazajstán – Entrevista en video HD con el CEO.



Titulares:



TFE Hotels Lanza Nuevo Programa de Fidelización

La Primera Colección en Jumeirah Village Circle se une a la Cartera de Tributo de Marriott

Emirates Duplicará el Número de Vuelos a Saigón, Vietnam

Korean Air se Asocia con AWS para Centro de Contacto Potenciado por IA

Proyecto GOLIAT para Explorar el Uso de Hidrógeno Líquido en Aviación

Singapore Airlines Establecerá una Fundación

Plaza Premium Abrirá Sala Terminal en la Ciudad en Osaka, Japón

ATR Nombra a Andrea Coccetti como CFO y SVP Finanzas

Pegasus Airlines Lanzará Vuelos entre Ankara y Dublín, Irlanda

Hawaiian Airlines Lanza Vuelos entre Honolulu y Salt Lake City

IHG Firma Crowne Plaza Resort en Nepalgunj, Nepal

Minor Hotels Nombra a Puneet Dhawan como Jefe de Asia

Pegasus Airlines Lanzará Vuelos entre Estambul y Bratislava, Eslovaquia

Amelia Nombra a APG como GSA en línea en Bélgica y GSA sin conexión en Luxemburgo

Hotel Queen Elizabeth 2 en Dubai Nombra a Nidal Shbat como Director de Ventas

Cross Lanza Nueva Marca de Hotel

Air Astana Advierte a los Miembros del Programa FFP Nomad Club Sobre la Próxima Actualización

WTM London 2024 Abre Convocatoria para Ponencias

IndiGo Lanzará Vuelos Directos Entre Deoghar y Bangalore

Actividad de Acuerdos en la Industria de Viajes y Turismo Baja un 13,5%

Thai AirAsia Informa Resultados del Primer Trimestre de 2024

Greg Gubiani se une al Mejor Hotel de Aeropuerto del Mundo como GM

Recargo de Seguridad para Pasajeros en el Aeropuerto de Hong Kong Aumentará en Fases

Hotel Management Japan Mejorará la Distribución con SynXis y Channel Connect

Pruebas sobre el Uso de Diesel Renovable para Vehículos en Pista en el Aeropuerto de Singapur Changi

IHG Expande las Marcas Hotel Indigo y Vignette Collection a Vietnam

Pegasus Airlines Lanzará Vuelos entre Estambul y Edimburgo, Escocia

Filipinas y Singapur Acuerdan Mejorar Significativamente la Conectividad Aérea

Lokesh Kumar se une a Minor Hotels como Vicepresidente de Desarrollo – Oriente Medio

Norse Atlantic Informa Fuertes Números de Pasajeros para Abril de 2024

Hong Kong será la Sede de Routes World 2025

Emirates Refaccionará 71 A380 y B777 Más

Yotel se Asocia con Frasers Hospitality para su Primer Hotel en Japón

British Airways Holidays Revela Resultados del Informe de Tendencias de Viajes de 2024

El Hotel Hangzhou ZhongWei Goethe se une a WorldHotels

Four Seasons Firma Nuevo Hotel de Lujo en Madinah, Arabia Saudita

Etihad Airways Ofrece Estadías Gratuitas en Hotel en Promoción de Escala en Abu Dhabi

Shell Vende Parque de Energía y Productos Químicos en Singapur

SWISS Lanza Vuelos Entre Zurich y Seúl, Corea del Sur

Marriott Abre el Primer Hotel AC en el Sudoeste de China

¡Diversión de Alta Velocidad en Dinamarca! Entrevista en Video HD con los Guardacostas de Aarhus

Dusit Firma Primer Hotel Todo Incluido

El Primer E190-E2 de Scoot Entra en Servicio Comercial con Vuelo a Krabi, Tailandia

Pjey Mayandi Nombrado GM del Hotel M Social Phuket en Tailandia

Accor Toma el Control de la Gestión del Hotel en Brisbane, Australia

16 Entrevistas en Video HD Exclusivas desde Routes Europe 2024 en Aarhus, Dinamarca

IndiGo Duplicará el Número de Vuelos entre Delhi y Phuket, Tailandia

Segundo Hotel de Marasca en Tailandia para Abrir en Koh Samui en Julio

Se Espera la Participación de Más de 400 Expositores en ITB India 2024 en Septiembre

AirAsia Lanza Vuelos Entre Kuala Lumpur y Ahmedabad, India

Korean Air Lanzará Vuelos Directos Entre Seúl Incheon y Portugal

El Hotel 150 de Marriott en India es un Resort Vegetariano en Katra

Plaza Premium Expande Flight Club en el Aeropuerto de Kuala Lumpur con Restaurante en la T1

Aviación: RPK Internacional Aumenta un 18,9% Globalmente; Aerolíneas del Asia Pacífico +38,5%

Brunei Ordena Seis Helicópteros H145M para Reemplazar BO105s

Arrendador con Base en Singapur Ordena 10 ATR 72-600s

Séptima Aerolínea de AirAsia Lanza Vuelos

Pattaya Airways Recibe el Primer de Dos Cargueros ATR

Minor Hotels Abre Oficina en Bengaluru; Apunta a la Apertura de 50 Hoteles en India Dentro de Una Década

Marriott Abre el Octavo Hotel Sheraton en Vietnam

IHG Firma Hotel en el Desarrollo de Usos Mixtos The Forestias Cerca de Bangkok, Tailandia

Asociación de Aerolíneas de Asia Pacífico Informa Números de Tráfico de Marzo de 2024

Hong Kong Airlines Reanuda Vuelos a Saipán

Sabre se Convierte en el Primer SGA en Proporcionar Contenido NDC a Través de Zeno

FCM Nombra a Siddharth Mehta como Vicepresidente de Suministros para India

Hong Kong Airlines Lanza Vuelos a Vientiane, Laos

Air Astana Reanudará Vuelos Entre Astaná y Seúl, Corea del Sur

Airbus Amplía la Constelación de Observación Terrestre Pléiades Neo con un Nuevo Programa

ASM Global Operará ICC Sydney por 10 Años Más

SAS Firma Acuerdo de Adhesión a la Alianza con SkyTeam

OUE Recibe la Licitación para un Hotel de 255 Habitaciones con Energía Cero en el Aeropuerto de Changi, Singapur

Korean Air Lanzará Vuelos entre Seúl Incheon y Macao

John Girard se une a Plaza Premium como Gerente General de Operaciones – Hong Kong

IndiGo Ordenará 30 A350-900s con 60 Rolls-Royce Trent XWB-84s

Sabre Expande Equipo de Alojamiento, Tierra y Mar

Aeropuerto de Lodz (LCJ) en Polonia Central – Entrevista con Robert Makowski, Director Comercial (CCO)

Aeropuertos de Groenlandia – Entrevista con Jens R. Lauridsen, CEO

Aeropuertos de Glasgow (GLA), Southampton (SOU) y Aberdeen (ABZ) – Entrevista con Christopher Tibbett, Director de Aviación

Visita Aarhus – Entrevista con Pia Lange Christensen, CEO

Aeropuerto de Aarhus (AAR) en Dinamarca – Entrevista con Lotta Sandsgaard, CEO

Visita Estonia – Entrevista con Kristina Kästik, Líder de Equipo B2B, en Routes Europe 2024

Airsiders – Entrevista con Antonio Pascale, Director Comercial, en Routes Europe 2024 en Aarhus, Dinamarca

Soluciones de Aeropuerto PDC – Entrevista con Flemming Glyager en Routes Europe 2024 en Aarhus, Dinamarca

Aeropuerto de Hannover (HAJ) – Entrevista con el Prof. Dr. Martin Roll, CEO

Aeropuerto de la Princesa Juliana (SXM) – Entrevista con Michiel Parent, Director Comercial

Aeropuerto de Londres Southend (SEN) – Entrevista con Marc Watkins, RDM

Aeropuerto de Tallin (TLL) en Estonia – Entrevista con Eero Pärgmäe Miembro del Consejo y CCO

Aeropuerto de la Isla de Man (IOM) – Entrevista con Gary Cobb, Director del Aeropuerto

Visita Isle of Man – Entrevista con Deborah Heather, CEO, en Routes Europe 2024

OAG – Entrevista con Chelsea Waller en Routes Europe 2024 en Aarhus, Dinamarca

IHG Firma Hotel Crowne Plaza en Dehradun, India

Air Astana y Neos Firman MOU sobre Asociación Estratégica

Fiji Airways Usará la Solución TurnaroundControl de Assaia

AirX Firma LOI con Eve Para Hasta 50 Aviones eVTOL

Cambios Ejecutivos ya que bp Simplifica la Estructura Organizativa

Thai AirAsia Lanzará Vuelos Diarios Entre Suvarnabhumi y Hat Yai

Nueve Entrevistas en Video Exclusivas desde Routes Asia 2024 en Langkawi, Malasia

9 Entrevistas en Video Exclusivas con VIPs en el Foro de Turismo de la ASEAN 2024 en Vientiane, Laos

8 Conferencias de Prensa de las OET en el Foro de Turismo de la ASEAN 2024 en Vientiane, Laos

13 Entrevistas en Video Exclusivas desde World Travel Market 2023 en Londres, Inglaterra

5 Entrevistas en Video Exclusivas desde APG World Connect 2023 en Mónaco, Francia

15 Entrevistas en Video Exclusivas desde Routes World 2023 en Estambul, Turquía

Taxis Eléctricos de Aeropuerto en el Aeropuerto de Almaty en Kazajstán – Entrevista en Video con el Cofundador

Fotos de Miss International Queen 2023 Concurso de Belleza Transgénero en Pattaya, Tailandia

Entrevistas en Video Exclusivas con 17 Concursantes de Miss International Queen 2023

Viviendo con un Solo Ojo – Seis Años Después por Steven Howard

Videos y Entrevistas en HD

Podcasts de Entrevistas en Video HD

Fuente RSS – Noticias de la Industria de Viajes

Noticias de la Industria de Viajes – Ticker

Archivos de Noticias de la Industria de Viajes

Ferias Comerciales de Viajes

Galerías de Imágenes de Alta Resolución

Noticias de Viajes Asia – Últimas Noticias de la Industria de Viajes

“