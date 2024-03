Apple aumenta los precios de intercambio de Mac tras el lanzamiento de la MacBook Air M3.

Apple hoy aumentó los valores de intercambio para algunas Macs, con la actualización que llega junto con el lanzamiento de los nuevos modelos M3 MacBook Air de 13 y 15 pulgadas.

Los usuarios de Mac que optan por intercambiar una vieja máquina pueden recibir entre $120 y $1315, con los valores aumentados desde el rango anterior de $115 a $1070. La mayoría de los valores de intercambio han visto solo aumentos menores o se han mantenido iguales, pero el Mac Studio ha aumentado los valores.

Apple está ofreciendo ahora hasta $1315 al intercambiar un ‌Mac Studio‌, con el máximo anterior en $1070.

MacBook Pro – Hasta $1000 (Antes $990)

MacBook Air – Hasta $550 (Sin cambios)

MacBook – Hasta $160 (Antes $150)

iMac – Hasta $440 (Sin cambios)

iMac Pro – Hasta $500 (Sin cambios)

Mac mini – Hasta $400 (Bajó de $410)

Mac Studio – Hasta $1315 (Antes $1070)

Mac Pro – Hasta $800 (Bajó de $900)

Los valores de intercambio varían según la condición, año y configuración de la Mac que se está intercambiando. Las Mac pueden ser intercambiadas por la compra de un nuevo dispositivo o el valor puede agregarse a una Tarjeta de Regalo de Apple.

Los valores para intercambiar otros dispositivos como el iPhone y el Apple Watch no han cambiado.

