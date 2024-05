Roman Polanski: Tribunal francés absuelve al director de difamación

Un tribunal de París ha absuelto al director Roman Polanski de difamar a una actriz británica que lo acusó de violarla cuando era adolescente. En 2019, dijo a la revista Paris Match que Charlotte Lewis había mentido sobre ser agredida sexualmente por él hace cuatro décadas. La Sra. Lewis, de 56 años, presentó el caso contra el cineasta de 90 años. Dijo al tribunal en marzo que había sido víctima de una “campaña de difamación” que “casi la destruyó”. La Sra. Lewis dijo a la BBC que apelará la decisión. El veredicto del tribunal se refiere al cargo de difamación y no a la acusación de violación de la Sra. Lewis contra el Sr. Polanski. Los jueces encontraron que su respuesta era un “juicio de valor sobre el carácter cambiante de la demandante”. Señalaron una “brecha significativa entre la admiración y el agradecimiento hacia el director, que ella expresó públicamente hasta 2010, y la denuncia de la naturaleza violenta de su relación en el momento en que decidió unirse a la condena en su contra”. Ninguna de sus palabras impugnadas por la actriz eran “de naturaleza para perjudicar el honor y el respeto de la demandante”, dijeron los jueces. El Sr. Polanski huyó de los Estados Unidos en 1978 después de admitir haber tenido relaciones sexuales con una niña de 13 años. Varias mujeres más han presentado reclamaciones de que el Sr. Polanski abusó de ellas. Él niega todas las acusaciones en su contra. En 2010, la Sra. Lewis acusó al director de agredirla de “la peor manera posible” cuando tenía 16 años en 1983 en París, después de haber viajado allí para un casting. Más tarde apareció en su película de 1986, Piratas. Pero en una entrevista con la revista Paris Match, el cineasta nacido en Francia afirmó que era una “mentira atroz”. No asistió al juicio. Paris Match informó que durante la entrevista supuestamente leyó un artículo de 1999 en el ya desaparecido tabloide británico News of the World, que citaba a la Sra. Lewis diciendo: “Me fascinaba, y quería ser su amante”. La Sra. Lewis ha dicho que las citas atribuidas a ella en esa entrevista no eran exactas. Presentó una denuncia por difamación, y el director de cine fue acusado automáticamente según la ley francesa. El Sr. Polanski, conocido por películas como Chinatown, El Pianista y La Semilla del Diablo, ha enfrentado controversias durante décadas desde que huyó de los Estados Unidos. Tiene ciudadanía francesa y polaca, y ha evitado varios intentos de extradición por parte de las autoridades estadounidenses.