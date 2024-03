¿Otro retraso del iPad?! Aquí es cuándo creemos que llegarán los nuevos modelos (esta vez en serio)

Earlier this month Apple released the new M3 MacBook Air with a surprise press release on Monday, March 4. That was notable for a couple of reasons: One, we expected Apple to hold a spring event this year, and two, they weren’t accompanied by new iPads.

With no event, we thought new iPads would launch the next day or the following week, but nearly a month later, that hasn’t happened. Then there was a rumor earlier this week that Apple would unveil the new iPads on Tuesday, March 26, but this week has come and gone without an announcement, so it appears new iPads will officially be launching in April now. Or based on the latest report, maybe even May.

So what gives? When exactly will the new iPads arrive? Let’s look at what we know.

Several reports have claimed that the new iPads won’t ship until April. Mark Gurman of Bloomberg reports that a new version of iOS 17.4 for the new iPads “won’t be complete until the end of March or even sometime in April,” a process that “could last a couple weeks, probably taking us deeper into next month.”

Separately, Ross Young of Display Supply Chain Consultants says that while the new OLED panels for the iPad Pro began shipping in February, production and price issues caused some delays, particularly with the 11-inch model.

Now that we’re officially looking at April, we’re hearing reports that Apple won’t launch new iPads until May, which is a very rare month for new Apple products. Here’s a list of Apple’s announcements via press release since 2019:

M3 MacBook Air: Monday, March 4, 2024

M2 Pro/Max MacBook Pro: Tuesday, January 17, 2023

2nd-gen HomePod: Wednesday, January 18, 2023

10th-gen iPad/6th-gen iPad Pro: Tuesday, October 18, 2022

2nd-gen iPhone SE: Wednesday, April 15, 2020

4th-gen iPad Pro: Wednesday, March 18, 2020

7th-gen iPod touch: Tuesday, May 28, 2019

5th-gen iPad mini: Monday, March 18, 2019

3rd-gen iPad Air: Monday, March 18, 2019

iMac (Intel 9th-generation): Tuesday, March 19, 2019

The only new recent Apple product that arrived in May was the iPod touch way back in 2019, a product that isn’t nearly as important to Apple’s lineup as an iPad. It’s probably more likely that Apple will announce the new iPads later in April and begin shipping them in May, like it did with the new M1 iPad Pro in 2020.

Apple has announced iPads on Mondays and Tuesdays and once on a Wednesday due to Covid shakeups. However, major announcements (10th-gen iPad, M2 MacBook Pro) generally happen on a Tuesday, while Mondays are relegated to smaller updates, like the recent M3 MacBook Air.

So what does it all mean? Put all of the clues together and our best guess for an iPad release is either Tuesday, April 16 or April 23. We’re leaning toward April 23, which gives Apple plenty of time to gather stock, finish the new build of iPadOS 17.4, and generate a bit more buzz. So plan accordingly.

While you wait, check out our iPad Air and iPad Pro rumor roundups so you know what to expect from the releases when they arrive.

A principios de este mes, Apple lanzó el nuevo MacBook Air M3 con un comunicado sorpresa el lunes 4 de marzo. Esto fue notable por un par de razones: uno, esperábamos que Apple celebrara un evento de primavera este año, y dos, no estaban acompañados de nuevos iPads.

Sin evento, pensamos que los nuevos iPads se lanzarían al día siguiente o la semana siguiente, pero casi un mes después, eso no ha sucedido. Luego hubo un rumor a principios de esta semana de que Apple revelaría los nuevos iPads el martes 26 de marzo, pero esta semana ha pasado sin un anuncio, por lo que parece que los nuevos iPads se lanzarán oficialmente en abril ahora. O según el último informe, tal vez incluso en mayo.

¿Entonces qué pasa? ¿Cuándo llegarán exactamente los nuevos iPads? Veamos lo que sabemos.

Varios informes han afirmado que los nuevos iPads no se enviarán hasta abril. Mark Gurman de Bloomberg informa que una nueva versión de iOS 17.4 para los nuevos iPads “no estará completa hasta finales de marzo o incluso en algún momento de abril”, un proceso que “podría durar un par de semanas, probablemente llevándonos más profundo en el próximo mes”.

En forma separada, Ross Young de Display Supply Chain Consultants dice que si bien los nuevos paneles OLED para el iPad Pro comenzaron a enviarse en febrero, los problemas de producción y precios causaron algunos retrasos, particularmente con el modelo de 11 pulgadas.

Ahora que oficialmente estamos mirando hacia abril, estamos escuchando informes de que Apple no lanzará nuevos iPads hasta mayo, lo que es un mes muy raro para los nuevos productos de Apple. Aquí hay una lista de los anuncios de Apple a través de comunicados de prensa desde 2019:

MacBook Air M3: lunes, 4 de marzo de 2024

MacBook Pro M2 Pro/Max: martes, 17 de enero de 2023

HomePod de 2.ª generación: miércoles, 18 de enero de 2023

iPad de 10.ª generación/6.ª generación, iPad Pro: martes, 18 de octubre de 2022

iPhone SE de 2.ª generación: miércoles, 15 de abril de 2020

iPad Pro de 4.ª generación: miércoles, 18 de marzo de 2020

iPod touch de 7.ª generación: martes, 28 de mayo de 2019

iPad mini de 5.ª generación: lunes, 18 de marzo de 2019

iPad Air de 3.ª generación: lunes, 18 de marzo de 2019

iMac (Intel de 9.ª generación): martes, 19 de marzo de 2019

El único producto nuevo reciente de Apple que llegó en mayo fue el iPod touch en 2019, un producto que no es casi tan importante para la gama de productos de Apple como un iPad. Es probable que Apple anuncie los nuevos iPads más adelante en abril y comience a enviarlos en mayo, como lo hizo con el nuevo iPad Pro M1 en 2020.

Apple ha anunciado iPads los lunes y martes y una vez un miércoles debido a los conflictos de Covid. Sin embargo, los anuncios importantes (iPad de 10.ª generación, MacBook Pro M2) generalmente ocurren los martes, mientras que los lunes se relegan a actualizaciones más pequeñas, como el reciente MacBook Air M3.

Entonces, ¿qué significa todo esto? Reúne todas las pistas y nuestro mejor supuesto para el lanzamiento de un iPad es el martes 16 o 23 de abril. Nos inclinamos hacia el 23 de abril, lo que le da a Apple mucho tiempo para recolectar stock, terminar la nueva versión de iPadOS 17.4 y generar un poco más de entusiasmo. Así que planifica en consecuencia.

Mientras esperas, echa un vistazo a nuestras recopilaciones de rumores de iPad Air y iPad Pro para que sepas qué esperar de los lanzamientos cuando lleguen.