HSBC comparte su perspectiva de precios del gas natural con Investing.com

Los analistas de HSBC proporcionaron un análisis detallado sobre los precios en una nota esta semana, indicando que el mercado europeo de gas se está acercando a un nuevo equilibrio.

En las últimas semanas, los precios del gas han sido más fuertes de lo esperado, con el referente del Title Transfer Facility (TTF) superando los USD 10/mBtu, el más alto desde enero. Según el banco, las interrupciones en el suministro, como la prolongada parada en Freeport LNG y el mantenimiento en Gorgon, junto con los riesgos geopolíticos, han contribuido a este aumento.

A pesar de estos problemas, los analistas señalan que los inventarios europeos están bien abastecidos, con niveles actuales en un 64% de capacidad en comparación con un promedio histórico del 43%. La demanda de gas sigue siendo baja, con una generación de energía no gasista siendo sólida, lo que sugiere solo una ligera baja en los precios del gas si las tensiones geopolíticas disminuyen. HSBC mantiene un pronóstico de USD 9/mBtu para el verano de 2024.

Los analistas del banco afirmaron: “El mercado de gas de Europa está en camino de encontrar una nueva normalidad, dos años después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.”

Aun así, se espera que el invierno de 2024/25 sea el último período desafiante para Europa antes de que entren en línea nuevos suministros de GNL entre 2025 y 2028, principalmente de EE. UU. y Qatar.

Se anticipa que esta afluencia de GNL conducirá a un exceso de oferta en el mercado a partir de 2026, potencialmente prolongándose hasta finales de la década. El momento de este exceso es incierto, pero HSBC lo considera muy probable dado el sólido crecimiento del suministro de los principales productores.

A largo plazo, se espera que el mercado se reequilibre con un aumento en la demanda de GNL de países asiáticos sensibles al precio y una reducción en las exportaciones flexibles de EE. UU. Esto podría resultar en precios más bajos en verano, potencialmente cayendo a los costos en efectivo del GNL de EE. UU. de aproximadamente USD 5-6/mBtu.

