Ofertas de fin de semana para AirPods incluyen hasta $59 de descuento en modelos seleccionados en Amazon

Este fin de semana estamos siguiendo un par de ofertas de AirPods en Amazon, que incluyen descuentos en los AirPods 2 y AirPods Pro 2. El modelo más barato comienza en solo $89.00 para los AirPods 2, rebajados desde su precio original de $129.00.

En segundo lugar, los AirPods Pro 2 con USB-C están disponibles por $189.99, rebajados desde $249.00. Aunque esto es otro segundo mejor precio en los auriculares, es una de las ofertas más consistentes que hemos seguido en el 2024 y solo hay una diferencia de $9 en comparación con ese precio mínimo histórico.

Ambos auriculares tienen una fecha estimada de entrega alrededor del 3 de mayo, y representan sólidos segundos mejores precios en cada modelo. Hay algunos cambios menores en los AirPods Pro 2 además de la adición de USB-C, incluyendo resistencia adicional al polvo y soporte para audio sin pérdidas con el auricular Vision Pro.

Historias Populares

iOS 18 Rumored to Add These 10 New Features to Your iPhone

Se espera que Apple revele iOS 18 durante su presentación de WWDC el 10 de junio, por lo que la actualización de software está a poco más de seis semanas de ser anunciada. A continuación, resumimos las características y cambios rumoreados planeados para el iPhone con iOS 18. Se dice que iOS 18 será la actualización “más grande” en la historia del iPhone, con nuevas características de IA generativa inspiradas en ChatGPT, una pantalla de inicio más personalizable y mucho más…

Cuentas de Apple ID cerrando sesión en usuarios y requiriendo restablecimiento de contraseña

Hay informes generalizados de usuarios de Apple que están siendo bloqueados de sus Apple ID de la noche a la mañana sin razón aparente, lo que requiere un restablecimiento de contraseña antes de poder iniciar sesión nuevamente. Los usuarios dicen que el cierre de sesión inexplicable de Apple ID está ocurriendo en varios dispositivos. Cuando intentan iniciar sesión nuevamente, se les bloquea de su cuenta y se les pide restablecer su contraseña para recuperar el acceso…

Apple dejó de mejorar la RAM base de sus Macs cuando Tim Cook tomó el mando

Apple solía aumentar regularmente la memoria base de sus Macs hasta 2011, el mismo año en que Tim Cook fue nombrado CEO, gráficos publicados en Mastodon por David Schaub muestran. A principios de este año, Schaub generó dos gráficos: uno mostrando las capacidades de memoria base de los Macs todo-en-uno de Apple desde 1984 en adelante, y un segundo que representa la RAM base de las laptops para consumidores de Apple desde 1999 en adelante. Ambos gráficos eran…

The MacRumors Show: ¡Finalmente Anunciado el Evento de iPad de Apple!

En el episodio de esta semana de The MacRumors Show, discutimos el anuncio del próximo evento de Apple “¡Suéltate!”, donde se espera que la compañía anuncie nuevos modelos de iPad y accesorios. Suscríbete al canal de YouTube The MacRumors Show para más videos La invitación al evento de Apple muestra un render artístico de un Apple Pencil, lo que sugiere que los iPads serán el enfoque del evento. El CEO de Apple Tim…

Rumores del Evento de Apple: iPad Pro con Chip M4 y Nuevo Apple Pencil con Retroalimentación Háptica

En su boletín Power On de hoy, Mark Gurman de Bloomberg describió algunos de los nuevos productos que espera que Apple anuncie en su evento “¡Suéltate!” el 7 de mayo. En primer lugar, Gurman cree ahora que existe una “fuerte posibilidad” de que los próximos modelos de iPad Pro estén equipados con el chip M4 de última generación de Apple, en lugar del chip M3 que debutó en el MacBook Pro e iMac hace seis meses. Dijo que …

Apple Anuncia Evento ‘¡Suéltate!’ el 7 de Mayo en Medio de Rumores de Nuevos iPads

Apple ha anunciado que celebrará un evento especial el martes 7 de mayo a las 7 a.m. hora del Pacífico (10 a.m. hora del Este), con una transmisión en vivo disponible en Apple.com y en YouTube como de costumbre. La invitación al evento tiene un lema de “¡Suéltate!” y muestra un render artístico de un Apple Pencil, lo que sugiere que los iPads serán el foco del evento. ¡Suscríbete al canal de YouTube de MacRumors para más …