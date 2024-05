Cuatro Estaciones firma un nuevo hotel de lujo en construcción en Madinah, Arabia Saudita.

Modo Oscuro/Claro(09/05/24)

Four Seasons se ha asociado con la firma de desarrollo Dar Al Omran, con sede en Arabia Saudita, para un hotel de nueva construcción en Madinah.

Programado para abrir en el cuarto trimestre de 2024, el Hotel Four Seasons Madinah estará ubicado a pocos pasos de uno de los sitios más históricos de la región: Al-Masjid an-Nabawi, también conocido como la Mezquita del Profeta.

El hotel contará con 246 habitaciones y suites, varios restaurantes y bares, una variedad de espacios flexibles para reuniones y eventos, un centro de fitness y un spa.

HKS lideró el diseño arquitectónico conceptual del hotel, mientras que LW Design Group liderará el diseño interior de las habitaciones y áreas públicas, y AvroKO liderará el diseño interior del lobby, la recepción y los puntos de restauración.

Habitación en el Hotel Four Seasons Madinah en Arabia Saudita

Waleed Sobhy, cuya trayectoria en Four Seasons comenzó hace 20 años como Gerente de Restaurante en el Four Seasons Hotel Cairo at Nile Plaza, ha sido nombrado Director General.

Antes de su traslado a Madinah, Waleed jugó un papel integral en el proyecto de renovación y mejora de varios millones de dólares del Four Seasons Resort Sharm El Sheikh como Gerente del Resort.

“Es con gran orgullo que doy este próximo paso en mi carrera en Four Seasons con una nueva propiedad que se suma al creciente y dinámico portafolio de Four Seasons en Medio Oriente”, dijo Waleed. “Es un momento emocionante mientras nos preparamos para abrir nuestras puertas más adelante este año, creando una nueva experiencia de lujo que honra profundamente la importancia de Madinah, al tiempo que introducimos el legendario servicio personalizado y no guionizado que solo Four Seasons puede ofrecer.”

El hotel se unirá al creciente portafolio de propiedades de Four Seasons en Arabia Saudita, incluido el Four Seasons Hotel Riyadh en Kingdom Centre y el próximo Four Seasons Hotel Diriyah, Arabia Saudita, Four Seasons Hotel and Private Residences Jeddah en la Corniche, Four Seasons Resort Red Sea en Shura Island, Four Seasons Resort NEOM en Sindalah y Four Seasons Resort and Residences AMAALA en Triple Bay.

Ver también:

Programa de Conectividad Aérea de Arabia Saudita – Entrevista en video en HD con Rashed Alshammari, Vicepresidente Comercial.