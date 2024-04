¿Las actualizaciones automáticas de aplicaciones no están funcionando? ¿Cómo habilitarlas en iPhone?

¿La App Store no está actualizando automáticamente tus aplicaciones de iPhone? He estado lidiando con el mismo problema durante meses y no es solo una molestia menor. Algunas aplicaciones comienzan a comportarse de manera extraña a menos que las actualices. Lo peor es que, aunque hay varias soluciones propuestas que circulan en línea, descubrirás que la mayoría realmente no funcionan. Después de algunas pruebas, finalmente encontré el enfoque correcto. Aquí tienes qué hacer.

La razón más común involucra retrasos del sistema después de que se lanzan nuevas versiones de aplicaciones: el proceso puede tardar dos o tres semanas. Parece ser un error extendido ya que muchos usuarios de Apple lo han estado reportando en los foros de la Comunidad de Soporte de Apple a lo largo de los años.

Tiempo necesario: 3 minutos

Desafortunadamente, la única solución aquí es descargar e instalar las actualizaciones manualmente. Así es cómo:

Abre la App Store en tu iPhone. Toca tu perfil de Apple ID en la parte superior de la pantalla para abrir tu cuenta.

Desplázate hacia abajo hasta la sección Próximas Actualizaciones Automáticas. Toca en Actualizar Todo.

Todas las aplicaciones deberían estar actualizadas ahora. Si la App Store no se está conectando, verifica tu conexión Wi-Fi, cierra sesión y vuelve a iniciar sesión en tu cuenta de Apple ID, y configura la fecha y hora local.