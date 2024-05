Desnutrición y anemia siguen siendo temas urgentes de salud pública

La desnutrición y la anemia siguen persistiendo como problemas de salud pública, con un estimado del 56.4% de la carga total de enfermedades en India atribuida a dietas poco saludables, según las últimas Guías Dietéticas para los Indios (DGIs) desarrolladas por el Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR)-Instituto Nacional de Nutrición (ICMR-NIN), Hyderabad.

Se dijo que una proporción significativa de niños continúa sufriendo un estado nutricional deteriorado mientras luchan simultáneamente con la creciente prevalencia de síntomas de sobrepeso, obesidad, pre-diabetes, riesgo aumentado de enfermedades no transmisibles (ENT) en varios Estados, creando una doble carga de malnutrición donde tanto la desnutrición como el sobrepeso/obesidad coexisten dentro de las mismas comunidades e incluso dentro de los hogares.

Las DGIs son recomendaciones relacionadas con la alimentación y el estilo de vida basadas en evidencia, diseñadas como enfoques fácilmente comprensibles y practicables para garantizar una dieta variada que cumpla con los requisitos de nutrientes esenciales y prevenga las ENT entre personas de todas las edades en toda India.

ICMR-NIN recomienda las cantidades dietéticas y los requerimientos nutricionales para los indios y los revisa de vez en cuando en función de la evidencia científica emergente y el cambiante panorama alimentario.

Conteo total de energía por día

El informe, que fue publicado el miércoles, ha señalado que una dieta equilibrada debería proporcionar no más del 45% de las calorías (energía) de cereales y mijo (cereales nutritivos: diversificación de los alimentos básicos a los cereales) y hasta el 15% de las calorías de legumbres, frijoles y carne, y el resto de las calorías deberían provenir idealmente de nueces, vegetales, frutas y leche. En otras palabras, esto garantizará un 50%-55% del total de calorías de carbohidratos, un 10%-15% de proteínas y un 20%-30% de grasas dietéticas, según se indicó.

Sin embargo, según los datos, los cereales aportan del 50% al 70% del total de energía por día. Las legumbres, carne, aves de corral y pescado juntos aportan del 6% al 9% del total de energía por día en lugar del nivel de ingesta recomendado del 14% de energía total de estos alimentos. En un gran segmento de la población del país, se encuentra que la ingesta de alimentos ricos en micronutrientes (granos enteros, legumbres, frijoles, nueces, vegetales frescos, frutas, etc.) es inferior a los niveles recomendados, mientras que la ingesta de cereales refinados es mayor. Un aumento constante en la ingesta de alimentos no saludables entre las personas complica aún más los asuntos,’’ afirma el informe.

Prevención de la diabetes tipo 2

Al afirmar que una proporción significativa de muertes prematuras pueden evitarse siguiendo un estilo de vida saludable, el informe señala que las dietas saludables y la actividad física pueden reducir una proporción sustancial de la enfermedad cardíaca coronaria y la hipertensión y prevenir hasta el 80% de la diabetes tipo 2.

“El aumento en el consumo de alimentos altamente procesados cargados de azúcares y grasas, junto con la reducción de la actividad física y el acceso limitado a alimentos diversos, exacerba las deficiencias de micronutrientes y los problemas de sobrepeso/obesidad,” señaló el informe.

Agrega que los alimentos no saludables, altamente procesados, ricos en grasas, azúcar y sal (HFSS) se han vuelto más asequibles y accesibles que las alternativas más saludables. Se observa que la publicidad agresiva y la comercialización de estos alimentos no saludables influyen en las preferencias dietéticas tanto de niños como de adultos, lo que conduce a efectos perjudiciales a largo plazo y una gran parte del ingreso familiar se gasta en la compra de dichos alimentos no saludables.

“Este patrón dietético defectuoso contribuye a deficiencias de hierro y ácido fólico, resultando en anemia y en una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad entre los grupos de población,” señaló.

El informe ha recomendado obtener macronutrientes y micronutrientes de un mínimo de ocho grupos de alimentos, con vegetales, frutas, verduras de hoja verde, raíces y tubérculos formando esencialmente la mitad del plato de los alimentos recomendados por día. La otra porción principal es ocupada por cereales y mijo, seguidos de legumbres, alimentos cárnicos, huevos, nueces, semillas oleaginosas y leche/yogur.

Estas pautas están destinadas al beneficio de la población en general y de nutricionistas, dietistas, profesionales de la salud y otras partes interesadas.