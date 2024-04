Copa del Mundo 2026: Preocupaciones sobre los tiempos de espera de visas de los fanáticos en EE. UU. – ‘Tu ventana podría estar cerrada’

Preocupaciones han sido planteadas al gobierno de los Estados Unidos, incluso en una reunión oficial en la Casa Blanca, sobre temores de que los seguidores puedan verse desmotivados para asistir a la Copa del Mundo de hombres de 2026 debido a los largos tiempos de espera para el procesamiento de solicitudes de visa para visitar el país.

El torneo comienza en 777 días y pasará por lo menos otro año y medio antes de que muchos países estén seguros de su clasificación, sin embargo, los tiempos de espera para las entrevistas de visa en dos ciudades mexicanas superan ya los 800 días, mientras que en la capital colombiana de Bogotá es de 685 días.

En una declaración a The Athletic, el Departamento de Estado de EE. UU. (que supervisa las relaciones internacionales) insistió en su determinación de reducir los tiempos de espera, pero alentó a los seguidores en los países afectados a comenzar a solicitar visas ahora, más de dos años antes del torneo y con la lista de participantes aún desconocida.

La edición de 2026 del torneo estrella de la FIFA contará con 48 naciones por primera vez y se llevará a cabo en 16 ciudades en EE. UU, Canadá y México.

También será la primera Copa del Mundo sin un comité local organizador, lo que significa que la FIFA está a cargo de reunir todo, en conjunto con muchas capas de partes interesadas y burocracia en tres naciones y 16 ciudades anfitrionas, cada una con diferentes niveles de apoyo privado y público.

Los tres países anfitriones también tienen criterios de entrada diferentes para los visitantes, lo que tiene el potencial de crear confusión de visas para los aficionados que buscan seguir a su equipo en el torneo a través de múltiples fronteras.

Varias ciudades anfitrionas, incluida la ubicación de la final – Nueva York/Nueva Jersey – también están preocupadas por los tiempos de espera de las visas y el impacto potencial en los ingresos del turismo durante el torneo, pero actualmente están permitiendo que FIFA y la industria de viajes lideren las conversaciones con el gobierno. Algunos de los que hablaron con The Athletic quisieron permanecer en el anonimato, ya sea debido a la sensibilidad en las discusiones o para proteger las relaciones laborales.

Travis Murphy es el fundador de Jetr Global Sports + Entertainment y un ex diplomático estadounidense que también dirigió los asuntos gubernamentales internacionales de la NBA.

“Mi preocupación es que esto podría ser un desastre (en 2026),” dijo. “Las preocupaciones están absolutamente presentes en el nivel de la ciudad. Las ciudades están pensando, ‘Ellos son FIFA, así que deben tenerlo bajo control.’ Pero cuando te das cuenta de cómo funcionó FIFA en el pasado con los anfitriones anteriores en Qatar y Rusia, no necesariamente funcionó de la misma manera en Estados Unidos.

“Simplemente somos un animal completamente diferente en términos de cómo opera nuestro gobierno y cómo nos comunicamos. Y francamente, el énfasis que ponemos en el fútbol como deporte en nuestro país.

“Si esto fuera el Super Bowl, la Serie Mundial de la NBA, estaríamos teniendo una conversación diferente. El fútbol no es el deporte más grande en nuestro país. Y creo que esa es una falta fundamental de comprensión por parte de la FIFA, tal vez simplemente dándolo por sentado que es el caso en todo el mundo. Pero aún no lo es en Estados Unidos.”

En los últimos meses, representantes de la industria de viajes de EE. UU. y la FIFA han planteado preocupaciones al Departamento de Estado de EE. UU. y la Casa Blanca, ya que ambos grupos buscan organizar cómo millones de turistas ingresarán a EE. UU. durante el torneo de cinco semanas en junio y julio de 2026. En enero de 2024, la FIFA fortaleció su personal en D.C. cuando contrató a Alex Sopko, ex jefe de gabinete de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, para ser su nuevo Director de Relaciones Gubernamentales.

En una declaración a The Athletic, un portavoz de la FIFA dijo que la organización está trabajando en estrecha colaboración con el Gobierno de EE. UU. en la planificación y preparación para la Copa del Mundo, incluyendo discusiones regulares sobre temas críticos como inmigración y visas, y agregó que reconoce “la urgencia de estos asuntos”.

Los retrasos en las visas antes de la Copa del Mundo fueron abordados en una reunión en la Casa Blanca el miércoles 17 de abril, con altos funcionarios de la administración en conversación con la Asociación de Viajes de Estados Unidos (U.S. Travel).

Geoff Freeman, presidente y CEO de U.S. Travel, estuvo presente en la reunión. Describió los tiempos de espera de las visas como un “enorme problema”, pero agregó: “Salimos confiados de que la Casa Blanca reconoce la importancia de la Copa del Mundo de 2026 y tomará medidas concretas para agilizar aspectos de la experiencia de viaje para los más de ocho millones de visitantes previstos.”

Datos de libre acceso en el sitio web del Departamento de Asuntos Consulares detallan los largos tiempos de espera que actualmente impactan a las visas de visitantes de mercados que pueden ser altamente relevantes durante la Copa del Mundo, que comienza en 778 días.

Un total de 41 países, incluidos gran parte de Europa, Japón, Corea del Sur y Australia, forman parte de un programa de exención de visa – ESTA – para ingresar a los Estados Unidos, lo que significa que los ciudadanos de estos países pueden viajar sin obtener una visa, siempre y cuando su viaje por turismo o negocios no exceda los 90 días.

Sin embargo, muchas personas, estimadas por U.S. Travel en representar el 45 por ciento de los que visitan el país, requieren visas para ingresar. Estos documentos, denominados visa B1/B2, también requieren citas en persona en una embajada o consulado de EE. UU. para tomar fotografías digitales y huellas dactilares, así como una entrevista, en la que el candidato debe declarar su intención de regresar a sus países de origen y explicar sus motivos para visitar Estados Unidos.

FIFA presidente Gianni Infantino anuncia el calendario de partidos de 2026 en febrero (Brennan Asplen/FIFA via Getty Images)

Los tiempos de espera para una entrevista de visa en un consulado de EE. UU. en las ciudades mexicanas de la Ciudad de México y Guadalajara son actualmente de 878 días y 820 días respectivamente, por lo que una solicitud hecha hoy puede no ser aprobada antes de que comience la Copa del Mundo. En la capital colombiana de Bogotá, el tiempo de espera actual es de 685 días, mientras que en la Ciudad de Panamá es de 477 días y en Quito, Ecuador, de 420 días.

La Copa del Mundo de 2026 está garantizada para incluir a Estados Unidos, México y Canadá como anfitriones, pero otras cinco naciones aún pueden calificar de América del Norte y América Central, mientras que hasta siete pueden entrar de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Los tiempos de espera también son dramáticos en la ciudad turca de Estambul, donde se requieren 553 días para una cita, así como en Marruecos, semifinalistas en la Copa del Mundo de 2022, donde el tiempo de espera es de 225 días.

En una declaración a The Athletic, el departamento de Estado dijo: “Animamos a los posibles visitantes de la Copa del Mundo de la FIFA que necesitarán visas de EE. UU. a solicitarlas ahora – no hay requisito de haber comprado entradas para eventos, reservado hoteles o billetes de avión para calificar para una visa de visitante”.

Freeman atribuye los actuales retrasos en las visas al cierre de oficinas consulares durante la pandemia de coronavirus, pero también menciona problemas de larga data.

“Estados Unidos es la nación más deseada del mundo para visitar, pero nuestra cuota de mercado está disminuyendo y esto se debe en gran parte a los largos tiempos de espera para visas”, dijo. “Si eres colombiano y quieres venir y traer a tus hijos en 2026, tu oportunidad podría estar cerrada.”

Una Copa del Mundo se complica aún más porque muchos seguidores pueden esperar hasta que sus naciones hayan asegurado la clasificación para organizar su viaje. Para las Américas, esto será en gran medida en invierno de 2025 – los play-offs pueden ser tan tarde como marzo de 2026 – mientras que las naciones solo conocerán las ciudades en las que sus equipos competirán después del sorteo, que generalmente se lleva a cabo ocho meses antes del torneo.

Durante la Copa del Mundo de 2022 en Qatar, los visitantes pudieron acelerar su entrada al país solicitando una tarjeta Hayya, efectivamente un pase de aficionado para los poseedores de boletos de la Copa del Mundo que actuaba como visa para el torneo. No se espera que se apruebe un pase repetido por EE. UU., especialmente en un momento de tensiones globales tanto en Medio Oriente como después de la invasión de Rusia y la continua guerra contra Ucrania.

Freeman advirtió: “Estados Unidos no cambiará sus políticas de visa a corto plazo para dar cabida a FIFA. Creo que donde podríamos ver que Estados Unidos ajusta parte de su enfoque es en cooperación con México y Canadá. Entonces, una vez que los equipos se hayan clasificado dentro del torneo, ¿cómo agilizamos su capacidad para cruzar fronteras y asistir a juegos en otras ciudades más tarde en el torneo? Creo que es donde habrá una mayor cooperación y algunas de esas discusiones ya están teniendo lugar.”

La respuesta puede ser simplemente más personal e inversión, como desplegar más oficiales consulares en las embajadas, un método que ha ayudado a reducir significativamente los tiempos de espera desde Brasil e India en el último año. El Congreso destinó $50 millones para el Departamento de Estado de EE. UU. a “reducir los retrasos en las solicitudes de pasaportes y disminuir los tiempos de espera para visas” en un proyecto de ley firmado por el presidente de EE. UU., Joe Biden, en marzo, pero no se especificó cómo y dónde se invertirá el dinero.

Hay un precedente de problemas con visas que causan retrasos en eventos deportivos internacionales importantes en Estados Unidos. Ferdinand Omanyala de Kenia, quien estableció el récord africano de 100 metros en 9,77 segundos en 2021, solo recibió su documentación de visa un día antes de que empezaran las eliminatorias de los 100 metros masculinos en los Campeonatos Mundiales de Atletismo en Eugene, Oregón en 2022.

Después de obtener su visa en Kenia, tomó un vuelo de cinco horas a Qatar, sufrió una escala de seis horas, luego un vuelo de 14 horas a Seattle, otra escala de tres horas y por último, un vuelo de una hora a Oregon. Aterrizó a las 4:15 pm y fue directamente a la pista, donde las eliminatorias comenzaron a las 6:50 pm.

Omanyala compite en las eliminatorias de los 100m masculinos el 15 de julio de 2022 (Carmen Mandato/Getty Images)

El velocista dijo: “Si organizas un campeonato, debes eximir (los requisitos de visa) para los atletas. Es una lección para el país anfitrión en el futuro, y Estados Unidos será el anfitrión de los Juegos Olímpicos en 2028 (en Los Ángeles), por lo que deben aprender de esto y hacerlo mejor la próxima vez.”

Murphy añadió: “Hubo cientos de atletas que no pudieron viajar. Los Campeonatos Mundiales de Atletismo fueron relativamente pequeños en comparación con la magnitud de lo que estamos hablando con la Copa del Mundo de 48 equipos y los millones y millones de personas involucradas, en términos de lo que necesita suceder.”

Por lo general, las listas de jugadores solo se aprueban en los últimos meses antes de un torneo, pero se espera que EE. UU. agilice el procesamiento para garantizar que los jugadores y el personal de apoyo de las federaciones puedan llegar a tiempo para la Copa del Mundo.

El Departamento de Estado atribuye los problemas en el Atletismo Mundial a las presiones sentidas por los oficiales consulares tras la pandemia y le dijo a The Athletic que los tiempos de espera para las “visas P”, normalmente utilizadas por miembros de equipos deportivos profesionales que vienen a participar en competiciones atléticas, son “bajos a nivel mundial”.

Murphy dijo que el Consejo de Seguridad Nacional ha establecido un comité de trabajo sobre el asunto para la Casa Blanca, pero matizó su optimismo con un recordatorio de que las prioridades inmediatas son Israel, Gaza y Ucrania. Dijo: “Esto no es una prioridad más allá de las ciudades anfitrionas, FIFA en sí misma y los miembros del Congreso que representan esas ciudades anfitrionas. Pero en términos de tener un enfoque amplio que sea integral y tenga un amplio apoyo en el Congreso, simplemente no hay nada allí. No hay proyectos de ley o iniciativas en el Congreso que se centren en esto.”

Agregó: “Las conversaciones que necesitaban haber comenzado hace más de un año no están en un punto donde deben estar. Y cuando hablas del Gobierno de EE. UU., básicamente está en un estado de estancamiento en términos de cualquier movimiento importante que necesite ocurrir desde ahora hasta noviembre de este año (cuando hay elecciones presidenciales).”

El Departamento de Estado insistió en que está “comprometido en facilitar viajes legítimos a los Estados Unidos manteniendo altos estándares de seguridad nacional”.

Su declaración continuó: “Nos complace ser un participante activo en un grupo de trabajo con FIFA y otras partes interesadas sobre los planes para la Copa Mundial de la FIFA de 2026. La Oficina de Asuntos Consulares reconoce la importancia del turismo internacional entrante, incluyendo para eventos deportivos de gran envergadura como la Copa Mundial de la FIFA, y está trabajando incansablemente para facilitar viajes seguros a Estados Unidos. Hemos reducido significativamente los tiempos de espera de visa en los últimos dos años.”

Una de las peculiaridades del sistema político de EE. UU. es que no hay ningún ministerio de deportes para facilitar este tipo de conversaciones. Ante su ausencia, Murphy pide que se designe a un enviado especial, dado que es probable que la Copa del Mundo sea seguida por la edición femenina en 2027 antes de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles en 2028.

Dijo: “Debe haber alguien centralizado para organizar esas conversaciones. Eso es relativamente fácil de hacer. Si es alguien que tiene el respeto y la atención de las agencias del Gabinete, pueden conversar con el Capitolio y eso ayudará mucho a lograr cosas”.

(Foto principal: Patrick Smith/FIFA via Getty Images)