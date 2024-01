Nuevo líder asume el cargo en Guatemala, aumentando las esperanzas para la frágil democracia.

Desde que Bernardo Arévalo irrumpió en la escena política de Guatemala el año pasado como un cruzado anticorrupción, enfrentó un complot de asesinato, la suspensión de su partido y un aluvión de ataques legales destinados a impedir que asumiera el cargo de presidente.

Ahora viene la parte difícil. La inauguración de Arévalo el domingo, seis meses después de que su victoria presidencial entregara un golpe impresionante al establishment político conservador de Guatemala, marcará un cambio radical en el país más poblado de Centroamérica. Su victoria arrolladora reflejó un amplio apoyo a sus propuestas para frenar la corrupción y revivir una democracia tambaleante.

Se avecinan multiples desafíos para Arévalo a medida que se prepara para gobernar. Además del desafío de encontrar recursos para gastar, debe lidiar con varios desafíos de quienes han debilitado las instituciones del país.

La lucha por el poder que se desarrolla en Guatemala, una nación de 18 millones de habitantes, está siendo seguida de cerca en toda Centroamérica, una región que ya está en vilo por la creciente influencia de cárteles de la droga, el éxodo de migrantes y la propagación de tácticas autoritarias en países vecinos como El Salvador y Nicaragua.

La transición del poder en Guatemala ha sido todo menos ordenada, marcada por arrestos, rumores de arrestos y temores de que los funcionarios que se oponen a Arévalo vayan aún más lejos para impedir su inauguración.

"Hay una expectativa de que este nuevo gobierno será diferente. Pero una vez más hemos visto cómo los pueblos indígenas son excluidos del proceso político," dijo Sandra Xinico, una antropóloga y activista indígena.