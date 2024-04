Nuevo informe encuentra que las ‘Desigualdades sociales’ están llevando a un número desproporcionado de niños a cuidado en el norte de Inglaterra | Noticias de Reino Unido.

Una de cada 52 niños en Blackpool está en cuidado, en comparación con uno de cada 140 en toda Inglaterra, según un nuevo análisis, que los investigadores dicen expone “profundas desigualdades sociales arraigadas”.

El informe también encontró que el norte de Inglaterra representa poco más de un cuarto (28%) de la población infantil, pero más de un tercio (36%) de los niños en cuidado, según el análisis del Grupo Parlamentario de Todas las Partes de Child of the North.

El profesor David Taylor, coautor del informe, dijo que los hallazgos reflejan un “ciclo de perdición”, con la pobreza empujando a los niños al sistema de cuidado a un costo adicional para el gobierno local y nacional.

Él dijo: “Los recortes en los servicios de prevención, como Sure Start, apoyo familiar, inversión en servicios juveniles, se han reducido, particularmente en las áreas donde son más necesarios.

“En esos lugares, la pobreza ha aumentado, lo que ha aumentado el número de niños en el sistema de cuidado y está poniendo una presión increíble en los sistemas de salud y cuidado”.

El informe fue investigado y financiado por Health Equity North, una organización centrada en encontrar soluciones a problemas de salud pública e desigualdades en la salud en el norte de Inglaterra. Utilizó datos existentes, incluidas estadísticas oficiales y estudios académicos.

El análisis también sugirió que las tasas más altas de niños ingresando en cuidado se estiman que han costado al Norte al menos £25 mil millones más en los últimos cuatro años.

A la luz de los hallazgos del informe, los miembros del APPG y los autores del informe han hecho una serie de recomendaciones, incluidas políticas para reducir la pobreza infantil, como eliminar el límite de dos hijos y el tope de beneficios, así como más inversión en estrategias de prevención como dirigir inversión adicional en el Norte.

‘Una parte de ti arrancada’

Una persona que se ha beneficiado de este tipo de apoyo de base es Kirsty, una madre de Newcastle.

Ella se convirtió en madre a los 17 años. Su hija fue llevada al cuidado en dos ocasiones, en momentos que describió como “trágicos”.

Kirsty tuvo a su hija quitada de su lado dos veces

“He pasado por mucho en mi vida, pero perder a un hijo es el sentimiento más traumático e inexplicable que pueda imaginar”, dijo.

“Es como tener una parte de ti arrancada, luego no entender y no sentirse lo suficientemente bueno.”

Kirsty luchó anteriormente contra la adicción a las drogas y fue víctima de abuso doméstico.

También estuvo sin hogar anteriormente antes de unirse a un grupo de Narcóticos Anónimos, y más tarde recibió apoyo de Reform UK, una organización en el área destinada a mejorar los resultados de las madres en riesgo de separación de sus hijos.

Su trabajo implica crear una “hermandad” en forma de un espacio seguro destinado a permitir que las mujeres compartan sus experiencias y encontrar el apoyo adecuado para problemas como adicción, abuso doméstico y falta de vivienda.

La directora ejecutiva de Reform, Amy Van Zyl, considera que el sistema de cuidado social necesita estar mejor equipado y mejor financiado para ayudar a las personas con necesidades complejas.

Amy Van Zyl dice que el sistema de cuidado social necesita estar mejor equipado y mejor financiado

Ella dijo: “Las mujeres que vienen a nuestro servicio no tienen amigos ni seres queridos. Lo que obtienen cuando entran en nuestro servicio son amigos y seres queridos, luego podemos derivarlos a servicios.”

Kirsty, quien está hablando sobre sus experiencias en un evento en el Parlamento el miércoles, siente que podría haberse beneficiado de una intervención temprana.

Ella dijo: “Si hubiera algo como Reform en aquel entonces o en cualquier otro lugar, habría marcado una gran diferencia.

“Porque sentía que era la única persona, sentía que no solo me fallaba a mí misma, sino que también fallaba a mi familia y traía vergüenza a todos porque no era capaz de cuidar a mi hijo y ese no era el caso.”

“Todos los informes que hizo servicios sociales decían que era una buena madre, y que era muy buena con mi hija. Solo era mi estilo de vida. No tenía alojamiento y mi uso de drogas y todas esas cosas podrían haberse ayudado. Es curable.

En respuesta al informe, un portavoz del Departamento de Educación dijo: “La intervención temprana está en el centro de nuestras ambiciosas reformas del cuidado social infantil, incluida una inversión de £45 millones en áreas piloto en todo el Reino Unido para ayudarnos a dar forma a un futuro sistema donde proporcionemos a las familias el apoyo adecuado en el momento adecuado, brindado por las personas adecuadas.

“Para aquellos que salen del cuidado, estamos invirtiendo £250 millones en tres años para ayudarlos a tener éxito, proporcionándoles vivienda, acceso a educación, empleo y formación.”