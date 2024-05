Apple reduce las previsiones de envío de Vision Pro para 2024 y 2025, desfavorable para las tendencias de auriculares MR, Pancake y Micro OLED.

“

Mi última encuesta es la siguiente:

Apple ha reducido sus envíos de Vision Pro para 2024 a 400-450k unidades (en comparación con el consenso del mercado de 700-800k unidades o más). Apple redujo los pedidos antes de lanzar Vision Pro en mercados no estadounidenses, lo que significa que la demanda en el mercado estadounidense ha caído bruscamente más allá de lo esperado, haciendo que Apple adopte una visión conservadora de la demanda en los mercados no estadounidenses. Apple está revisando y ajustando su cronograma de productos de pantalla montada en la cabeza (HMD), por lo que puede que no haya un nuevo modelo de Vision Pro en 2025 (la expectativa anterior era que habría un nuevo modelo en 2S25/4T25). Apple ahora espera que los envíos de Vision Pro disminuyan interanualmente en 2025.

La demanda de Vision Pro menor de lo esperado significa que las siguientes nuevas tendencias probablemente estén por debajo de las expectativas del mercado.

Dispositivos de auriculares MR. El desafío para Vision Pro es abordar la falta de aplicaciones clave, precio y comodidad de los auriculares sin sacrificar la experiencia de usuario transparente. En contraste, la RV también es un mercado de nicho, pero al menos existen aplicaciones exitosas comprobadas (juegos), y la visibilidad de la tendencia es mejor que en MR. Lentes de contacto. Dado que la actualización de las especificaciones ópticas para smartphones se ha ralentizado durante varios años, los inversores esperan que las Pancake, que tienen un precio unitario significativamente más alto que las lentes, se conviertan en un nuevo motor de crecimiento para el sector óptico. Los envíos de Vision Pro inferiores a lo esperado reducirán la contribución de Pancake a la industria óptica en el futuro previsible en comparación con las expectativas de los inversores. Micro OLED. Vision Pro/El auricular MR es la aplicación más crítica de Micro OLED. Con aplicaciones clave que no crecen según lo esperado, el tiempo de producción en masa y la adopción de Micro OLED en otros dispositivos electrónicos de consumo de pequeño tamaño se retrasarán.”