No hay daños de RF causados por Wi-Fi y Bluetooth.

La gente que esperarías que se quejara de la frecuencia de radio ya está en eso, pero no les hagas caso: Bluetooth y Wi-Fi en el Apple Vision Pro no van a cocinar tu cerebro. Lo hemos dicho antes, una y otra vez, una y otra vez. La radiación de radiofrecuencia (RF) no es lo mismo que la radiación ionizante generada por la descomposición de isótopos radiactivos y por el sol mismo. En resumen, la RF carece de la energía que la radiación ionizante tiene para romper enlaces químicos, ionizar átomos y dañar el ADN. Vamos a explicarlo simplemente: Apple Vision Pro no es radiactivo, ni nada en él se descompone radiológicamente de manera significativa. Lo que tiene son transmisores de radiofrecuencia en forma de chips Wi-Fi y Bluetooth de muy baja potencia en el dispositivo. Ambos emiten y reciben radiación de RF. La palabra “radiación” suena aterradora, si no sabes nada al respecto. También es fácil tirarla por ahí sin base en los hechos en las redes sociales o YouTube para incitar a tus seguidores afines. Niveles extremadamente altos de radiación de RF muchas magnitudes más altos que lo que Apple Vision Pro puede emitir pueden calentar el tejido, como se puede ver en el interior de un microondas, y causar daño a los tejidos. Pero, estos niveles no son alcanzables por el público utilizando Wi-Fi, Bluetooth o tecnologías inalámbricas. Un microondas genera considerablemente más radiación que el Apple Vision Pro. Las únicas personas que deben preocuparse por una exposición a una alta potencia de radiofrecuencia son los trabajadores que están en una proximidad extremadamente cercana a un transmisor de gran potencia, como escaladores de una antena celular o trabajadores de radares militares. Los usuarios de Apple Vision Pro no tienen que preocuparse por la RF. Aquí está el motivo. AppleInsider, ¿por qué estás calificado para decir esto? Podemos hablar de esto porque he tenido una gran cantidad de entrenamiento práctico y experiencia en la limitación de la exposición a la radiación. En la flota de submarinos de EE. UU., uno de mis trabajos era la medición, control y evaluación de la exposición a la radiación ionizante. Como parte de esa formación, tanto al principio como al final de mi carrera, recibí formación no solo en eso, sino en monitoreo y control de la exposición a las emisiones de radiofrecuencia de transmisores de alta potencia. Además de eso, desde prácticamente todo lo que Apple ha fabricado desde que se lanzaron los productos originales de AirPort, como publicación hemos hablado con muchos, muchos médicos al respecto. Más allá de los médicos, he estado hablando con autoridades reales en la materia con antecedentes en física de la radiación durante más de 25 años. Y, lo que tiene que decir al respecto la Organización Mundial de la Salud es claro y fácil de leer. Lo que se concluye es lo siguiente: Dadas las exposiciones muy bajas y los resultados de la investigación recopilados hasta la fecha, no hay evidencia científica convincente de que las señales débiles de RF de las estaciones base y las redes inalámbricas causen efectos adversos para la salud. Esta ha sido la orientación repetida de la OMS durante años, y se renueva periódicamente. Se actualizó por última vez con la misma conclusión a finales de 2023. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. ha estado realizando estudios durante 25 años sobre el tema. La FDA señala que ha habido algunos estudios que muestran efectos menores de los dispositivos, pero no son reproducibles. Tanto la FDA como la OMS señalan que, dada la baja cantidad de energía involucrada, es casi imposible eliminar otras causas que producen los efectos biológicos en los estudios que encontraron un efecto. Desde la llegada del Wi-Fi y Bluetooth, no ha habido un aumento estadísticamente significativo de cánceres atribuibles a nada distinto a mejores técnicas de diagnóstico. Paradójicamente, esto se debe en parte a los métodos de detección basados en la radiofrecuencia que están llevando a diagnósticos más tempranos y mejores resoluciones. Pero eso no les parece suficiente a algunos. A diferencia de la vez anterior, esta vez, ya que un segmento de Internet está en su absurdo nuevamente, vamos a adentrarnos en una lección básica de física sobre el tiempo, la distancia, el blindaje y las longitudes de onda en lo que respecta al Apple Vision Pro. ¿Qué son el tiempo, la distancia, el blindaje y cómo son relevantes? Para cualquier fuente de exposición, la gravedad de la exposición en cualquier aspecto es controlable por el tiempo que pasas expuesto a algo, la distancia a la que estás de algo y lo que te protege de esa exposición y qué tan eficaz es. El tiempo es simple. Cuanto menos tiempo pases en proximidad a una fuente, menos exposición tendrás a esa fuente. La distancia es un poco más complicada. En el caso de la exposición a radiofrecuencia desde una fuente puntual, se aplica algo llamado la ley del cuadrado inverso. En resumen, la intensidad de la exposición es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de ese objeto. Una representación gráfica de la ley del cuadrado inverso: crédito Wikipedia. Prácticamente, esto significa que la exposición a la energía de radiofrecuencia a una distancia dada de r se reduce a la cuarta parte a la distancia 2r. Esto opera a una escala muy pequeña, así como a una escala grande. Para los científicos entre nosotros, en lo que respecta al término “fuente puntual” mencionado anteriormente, también hay algo llamado “fuente lineal”. Sin embargo, para los propósitos de radiodifusores muy pequeños como en Apple Vision Pro, o la distancia desde los transmisores 5G, las matemáticas de la fuente lineal no son relevantes y pueden ser efectivamente ignoradas. Si tienes un iPhone 5G, ya has visto los efectos del apantallamiento. Probablemente tengas excelente 5G afuera y velocidades terribles adentro, esto se debe a que la frecuencia más alta del espectro 5G está apantallada de forma muy efectiva por los materiales de construcción más delgados, donde las frecuencias más bajas no lo están. Sin embargo, para la mayoría de los equipos Wi-Fi y Bluetooth en Apple Vision Pro, el blindaje no importa tanto. Lo que importa es la potencia de transmisión extremadamente baja, la direccionalidad de los transmisores en Apple Vision Pro y la distancia del usuario. ¿Cómo se mide el daño a los tejidos por fuentes de radio? La Tasa de Absorción Específica, o SAR, es una medida de la rapidez con la que el cuerpo absorbe la energía de la RF. Un SAR de 1 vatio por kilogramo aumentaría la temperatura de una losa de tejido aislada en un grado Celsius por hora de exposición a esa potencia y no tiene en cuenta la pérdida de ese aumento de temperatura por cualquier otro factor. Relacionado de forma algo indirecta, más allá de que el enfriamiento ocurre en el cuerpo humano a través de la conducción a través de la sangre y otros tejidos adyacentes, tampoco se tiene en cuenta la curación de un sistema después de la exposición. Los estudios sobre la vida unicelular que gritan acerca del daño de RF en esos eucariotas o procariotas no son lo mismo que los resultados que obtienes después de la exposición a un sistema interconectado de múltiples células que se curan cuando están dañadas. A diferencia de un trío de métodos de medición de la radiación ionizante, SAR es una medida de ese calor y no una medida absoluta del daño. El calor generado es lo que teóricamente puede causar daño por la exposición a RF, pero la medición y cómo se mide y se regula es controvertida. Los límites legales de SAR ni siquiera se acercan al punto en el que comienza el daño. Los límites legales tienen un margen de seguridad gigantesco y se establecen mucho más bajos que el punto en el que la exposición a la radiación de radiofrecuencia podría causar daño. Y, hay límites legales y seguros diferentes para la exposición de las extremidades, cabeza y cuerpo entero para la mayoría de las formas de radiación, RF o ionizante. Y, la exposición a la radiofrecuencia no es acumulativa como el daño por radiación ionizante. Cuando el efecto de calentamiento inducido por RF ya no está, asumiendo que la carne no está dañada por el calor, el reloj de ese daño se reinicia efectivamente. ¿Cómo se aplica el SAR al Apple Vision Pro? Para el Apple Vision Pro, Apple, por ley, ha hecho disponibles los resultados estándar de las pruebas. Los límites varían, con límites de SAR establecidos en 1.6 vatios por kilogramo cuando se promedian más de un gramo de tejido y 2.0 vatios por kilogramo durante 10 gramos de tejido. La exposición de RF medida en la cabeza genera 0.10 vatios por kilogramo más de un gramo de tejido simulado y 0.08 vatios por kilogramo durante 10 gramos de tejido simulado. Hay un límite legal diferente para las extremidades, que es de 4 vatios por kilogramo durante 10 gramos de tejido. El límite es mayor, porque las extremidades no tienen un cerebro o ojos sensibles. La medición en la muñeca mediante el dispositivo, al presionar la corona digital o el botón de acción, es de 2.96 vatios por kilogramo durante la duración de la prueba, que es mucho más larga que el tiempo real de presionar el botón. Nada de esto es igual que el drama que…