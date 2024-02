Cómo crear una cartera de bonos diversificada con un rendimiento de hasta el 6%

El aumento de los rendimientos fue uno de los temas principales del año pasado a medida que los bonos se acercaban a un mercado bajista. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años aumentaron hasta alcanzar el 5% en octubre, un máximo de 16 años, pero desde entonces han caído a poco más del 4%. Los rendimientos y los precios se mueven en direcciones opuestas. Pero en los últimos meses, muchos han llamado a los inversores a regresar a los bonos, ya que se espera que los precios se recuperen pronto. La caída de los rendimientos puede hacer que los inversores se pregunten qué áreas del mercado de renta fija todavía ofrecen rendimientos más altos de hasta el 6%. Brandon Huang, jefe de renta fija en LGT Private Banking Asia, dice que 2024 será el año en que los bonos proporcionarán un “retorno razonable ajustado al riesgo en un entorno de rendimiento normalizado”. “La inflación ha disminuido en los EE. UU. y esto permitirá a la Reserva Federal reducir la tasa de política a mediados de este año. Concluimos que los bonos de grado de inversión son convincentes después de analizar el comportamiento histórico de diferentes clases de activos en torno a recortes de tasas”, dijo a CNBC Pro. Instó a los inversores a “asegurar los rendimientos” en este momento. “Los rendimientos disponibles ahora después de la reevaluación en 2022 probablemente no durarán”, dijo. Huang dice que si los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años caen al 3.75%, los bonos de grado de inversión pueden rendir un 6% o más en los próximos 12 meses: 5% de ingresos por cupones y el resto de la apreciación del precio a medida que caen las tasas. Prefiere bonos de mercados desarrollados, especialmente los EE. UU., a los bonos de mercados emergentes, de duraciones superiores a siete años. En cuanto a los sectores, le gustan los servicios financieros, específicamente los bonos subordinados de nivel 2 de Australia con vencimiento, que pueden estar en línea para mejoras en la calificación crediticia. Los bonos subordinados de nivel 2 se pagan después de que se haya liquidado la deuda senior en caso de quiebra. Los inversores también pueden obtener rendimientos de más del 6% en bonos no de grado de inversión o de mercados emergentes, pero Huang “recomienda precaución”. “Arguablemente, los inversores no son compensados suficientemente por el riesgo incremental asumido por encima de los bonos de grado de inversión”, dijo. “Si se asigna a bonos no de grado de inversión, preferiríamos emisores con hojas de balance que mejoren o emisores con operaciones comerciales que se espera que funcionen bien”, agregó. Remi Olu-Pitan, jefe de crecimiento y renta multi-activo en Schroders, dijo a CNBC Pro que los valores respaldados por hipotecas pueden rendir alrededor del 5.5% ahora y “en el límite del 6%”, citando a Fannie Mae y Freddie Mac en los EE. UU. como ejemplos de dichas agencias. Estos valores respaldados por hipotecas son deudas emitidas por agencias cuyos flujos de efectivo están vinculados a los intereses y pagos de un conjunto de préstamos hipotecarios. Los MBS de agencias tienen un bajo riesgo crediticio porque están respaldados por el gobierno de los Estados Unidos. Si los inversores están dispuestos a asumir más riesgos, Olu-Pitan dice que los MBS no agencias están rindiendo alrededor del 7% al 7.8% ahora. Sin embargo, no están garantizados por el gobierno de los EE. UU. Aquí hay algunos fondos cotizados en bolsa de valores respaldados por hipotecas para considerar. La deuda de mercados emergentes también puede ofrecer alto rendimiento debido a las tasas reales muy altas en muchas de esas economías, dice Olu-Pitan, y la deuda de América Latina ofrece “fácilmente” más del 7%. En bonos de grado de inversión, los inversores pueden obtener más del 6% en servicios financieros de los EE. UU., agregó. – La contribución de Michael Bloom de CNBC a este informe.