Israel afirma que llevó a cabo una “ola de ataques” en Rafah.Israel dice que llevó a cabo una ‘ola de ataques’ en Rafah.

El ejército de Israel dijo temprano el lunes que había llevado a cabo una “oleada de ataques” en Rafah, la ciudad de Gaza a la que más de un millón de palestinos desplazados han huido.

Alrededor de las 3 a.m. hora local, el ejército dijo en Telegram que sus ataques a “objetivos de calidad” habían terminado. Imágenes y videos en redes sociales, que no pudieron ser verificados de inmediato, mostraban personas heridas y daños en edificios. Medios de comunicación informaron ataques mortales a dos mezquitas en Rafah y dijeron que las personas estaban siendo llevadas al Hospital Kuwait en la ciudad.

Los aliados más importantes de Israel, incluidos Estados Unidos y Gran Bretaña, han advertido al primer ministro Benjamin Netanyahu que no siga adelante con un plan para enviar tropas a Rafah. La ONU ha dicho que los palestinos allí tienen poco acceso a alimentos, agua limpia y medicinas, y que un asalto terrestre podría empeorar una catástrofe que ya se está desarrollando.

El Sr. Netanyahu prometió el domingo ofrecer a los palestinos un “paso seguro” a las áreas del norte de Gaza antes de la invasión terrestre planeada, aunque no ofreció detalles. Dijo que Israel no tenía otra opción que terminar su asalto a Hamás, que, según dice, se esconde entre civiles en Rafah. La ONU y grupos de ayuda han dicho que las personas en Rafah, muchas de las cuales ya han huido de sus hogares al menos una vez para escapar de los ataques israelíes desde el inicio de la guerra, no tienen a dónde más ir.

