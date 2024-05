Probé la mejor pizza del mundo y fue una alegría absoluta.

Ya sea que te guste una clásica Margarita, seas un gran fanático de pepperoni o incluso prefieras piña como cobertura, hay muchas opciones.

Sin embargo, la pregunta sobre cuál es la ‘mejor pizza del mundo’ podría inspirar un debate extremadamente pesado, aunque una cadena de restaurantes bien podría estar ofreciéndola en este momento.

La cadena Fatto a Mano, que solo tiene cinco sucursales en el Reino Unido (tres en Brighton y dos en Londres), actualmente tiene la Margherita Sbagliata en su menú.

Aproximadamente traduciéndose a ‘Margarita Equivocada’, la receta está prestada a la cadena del renombrado chef Franco Pepe.

Según Secret London, la Margherita Sbagliata fue nombrada la Mejor Pizza del Mundo de 2016 a 2018, y hasta ahora solo ha estado disponible en el restaurante de Pepe en la ciudad de Caiazzo.

Al ser de origen italiano, tuve que probar esto, especialmente porque la receta solo estará disponible en Fatta a Mano hasta el 2 de junio.

La receta de la Margherita Sbagliata está prestada del chef Franco Pepe (Imagen: Newsquest)

¿Cómo era la Margherita Sbagliata?

Viajé a la sucursal de Fatta a Mano en Covent Garden en un almuerzo de un día laborable para probar la pizza.

El restaurante en sí era un lugar muy elegante con un ambiente casual, y afortunadamente no muy lleno.

Después de pedir, pareció pasar poco tiempo antes de que llegara la pizza.

Para aquellos curiosos sobre en qué consiste la Margherita Sbagliata, tiene una base de mozzarella de búfala y fior di latte.

La Margherita Sbagliata en todo su esplendor (Imagen: Newsquest)

Una vez cocida, se cubre con líneas de tomate passata riccio y gotas de aceite de albahaca.

En general, es un plato bastante sencillo, pero fue una alegría absoluta disfrutarlo debido al excelente equilibrio de sabores.

Ya soy un gran fanático de la mozzarella, así que me inclinaba a adorarlo, pero también mantenía un equilibrio entre rigidez y suavidad en su textura.

Sobre todo, fue algo muy reconfortante de comer, y me llenó muy bien.

Una nota adicional sobre la pizza, las patatas fritas Campania con ajo y romero eran hermosas.

La pizza tenía un gran equilibrio de sabores (Imagen: Newsquest)

También fue una grata sorpresa que realmente trajeran una porción decente, ya que las papas fritas con una comida en Londres suelen ser muy escasas.

En conclusión, la Margherita Sbagliata es una pizza maravillosa que merece todo el reconocimiento que ha recibido.

Aunque obviamente no he probado todas las pizzas del mundo, no tengo objeción con que se describa como la ‘mejor del mundo’. Seguramente es una de las mejores que he probado.

Fatto a Mano también está llevando a cabo un esquema donde £1.50 de cada Margherita Sbagliata vendida se donará a la caridad La Scugnizzeria.

Con sede en Scampia, Italia, el centro de caridad “brinda a los niños locales la oportunidad de aprender habilidades esenciales, desde talleres de teatro y fotografía hasta el arte de hacer pizza”.

Si quieres probar la Margherita Sbagliata, tendrás que ser rápido y visitar una sucursal de Fatto a Mano antes del 2 de junio.