Tanzania ordena represión en redes sociales debido a rumores sobre la muerte del vicepresidente.Translation: Tanzania ordena represión en redes sociales por rumores sobre la muerte del vicepresidente.

Las autoridades tanzanas están investigando a usuarios de redes sociales acusados de difundir información falsa sobre la salud del vicepresidente Philip Mpango.

Mpango volvió a aparecer el domingo después de haber estado ausente de la vista pública durante más de un mes, provocando alivio y terminando con los rumores generalizados de que había muerto.

El ministro de Información, Nape Nnauye, ha ordenado investigar a quienes difundieron la especulación.

Mpango dice que se sintió herido por los rumores falsos que circulaban en las redes sociales.

El vicepresidente fue visto por última vez en público el 31 de octubre mientras representaba a la presidenta Samia Suluhu Hassan durante una reunión virtual de líderes de la Comunidad de Desarrollo de África Austral.

Ha habido reacciones mixtas con respecto al regreso del vicepresidente y los rumores que rodearon su ausencia. Algunos argumentan que el asunto fue mal manejado por la falta de información clara del gobierno sobre su paradero.

Su ausencia había suscitado una preocupación generalizada, con el primer ministro Kassim Majaliwa advirtiendo previamente a los ciudadanos contra la especulación.

Pero el vicepresidente apareció sin previo aviso en un servicio dominical en la capital, Dodoma, diciendo que estaba sano y no había perdido peso.

“Han estado circulando fotos junto a una vela y afirmaciones de que he fallecido. Es demasiado temprano, no he completado el trabajo que Dios me envió a hacer”, dijo Mpango.

“Volveré con mi creador solo cuando llegue mi hora. Estoy agradecido por sus oraciones.”

Aclaró que había estado en el extranjero en “misiones especiales”, sin dar más detalles.

Al reaccionar al llamado de Mpango para que los usuarios de redes sociales sean más responsables, el ministro de Información ordenó a las agencias estatales pertinentes que tomen medidas contra quienes difundieron especulaciones sobre el paradero del VP.

“Cualquier libertad que infrinja la libertad de otra persona equivale a desobediencia de la ley, no podemos tener una sociedad que vea eso como normal”, publicó Nnauye en X (anteriormente Twitter).

Agregó que su directiva no era una amenaza, sino un movimiento para “proteger la libertad de las personas”.

No afirmó cuáles leyes podrían haber sido potencialmente infringidas.

En 2018, Tanzania promulgó leyes estrictas contra la difusión de “noticias falsas”, que los críticos ven como una forma de restringir la libertad de expresión.

Esta no es la primera vez que ha habido rumores sobre el estado de salud de Mpango.

El vicepresidente, quien más tarde el domingo se reunió con la presidenta Hassan en la Casa de Estado de Chamwino, dijo que su hermana se desmayó en 2021 después de recibir informes falsos sobre su muerte.

La presidenta Hassan le dijo al vicepresidente que reconociera que era una figura pública que debería estar listo para tales especulaciones.

Reportaje adicional de Alfred Lasteck en Dar es Salaam