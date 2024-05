Apple se prepara para lanzar Vision Pro en Reino Unido, Canadá y otros países.

Apple pronto comenzará a vender el Vision Pro en mercados adicionales fuera de los Estados Unidos, según Bloomberg, y Mark Gurman informa hoy que el Reino Unido y Canadá están incluidos en la lista de países donde el auricular está programado para ser lanzado a continuación.

La actualización de Gurman corrobora la misma lista exacta de países para los próximos lanzamientos del Vision Pro que MacRumors reveló en marzo. Incluyen:

Australia

Canadá

China

Francia

Alemania

Japón

Singapur

Corea del Sur

Reino Unido

Apple no ha anunciado una fecha de lanzamiento para el Vision Pro en estos países, pero se espera que ocurra después de la Conferencia Mundial de Desarrolladores, que está programada para tener lugar del 10 al 14 de junio.

Para prepararse para el lanzamiento multi-regional, cientos de empleados de tiendas minoristas internacionales han estado volando a Cupertino para sesiones de entrenamiento de varios días sobre el Vision Pro, según Bloomberg.

El interés en el Vision Pro en los EE. UU. ha disminuido en los meses desde su lanzamiento, lo que ha llevado a Apple a reducir supuestamente los envíos. Si bien las ventas internacionales pueden revivir el entusiasmo por el dispositivo, el precio de $3,500 USD sigue siendo una barrera significativa. El precio para otros países aún no se ha anunciado.

