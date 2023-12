MKBHD corona al iPhone 15 Pro como el teléfono con la mejor cámara.

MKBHD vuelve con sus premios anuales al Smartphone, en los que elige los mejores teléfonos inteligentes en diferentes categorías. Mientras que el iPhone ganó solo un premio el año pasado, el teléfono inteligente de Apple ganó este año en dos categorías diferentes, incluida la mejor cámara en un teléfono inteligente. Siga leyendo mientras detallamos las elecciones de Marques Brownlee.

Premios al Smartphone MKBHD 2023

Las categorías de este año son muy similares a las del año pasado, con solo algunas diferencias. Ahora hay una categoría para teléfonos plegables y otra para el teléfono más mejorado. Estas son las categorías para los Premios al Smartphone MKBHD 2023:

Mejor teléfono grande

Mejor teléfono pequeño

Mejor cámara

Mejor valor

Mejor batería

Mejor diseño

Mejor plegable

Más mejorado

Estafa del año

Mejor del año

Mejor cámara y mejor batería: Los que ganó el iPhone

Como se mencionó anteriormente, el iPhone ganó en dos categorías en los premios MKBHD de este año: Mejor cámara y mejor batería en un teléfono inteligente. En cuanto a la cámara, MKBHD ha elegido el iPhone 15 Pro como el líder en esta categoría.

Según el YouTuber, hay teléfonos inteligentes que capturan mejores fotos que el iPhone, especialmente con el zoom, pero el iPhone sigue siendo el mejor para la captura de videos. Elogia la consistencia de las cámaras y las nuevas capacidades de video del iPhone 15 Pro, como la grabación en ProRes Log y el almacenamiento directo en un SSD externo.

Para la categoría de Mejor Batería, la elección no fue el iPhone 15 Pro o 15 Pro Max, sino el iPhone 15 Plus. Debido a que tiene una pantalla de 60Hz que consume menos energía, funciona mejor que los modelos Pro en este aspecto. MKBHD dice que el iPhone 15 Plus es ideal para personas que desean un teléfono “sin riesgos, que se mantiene desenchufado todo el día”.

Mejor teléfono grande

El Samsung Galaxy S23 Ultra fue elegido Mejor teléfono grande por MKBHD, lo que no sorprende ya que el S22 Ultra ganó en la misma categoría el año pasado. El YouTuber destaca la enorme pantalla de 6.8 pulgadas, la gran duración de la batería y uno de los sistemas de cámara más avanzados, así como el S Pen que viene incluido con el dispositivo.

Mejor teléfono pequeño

Apple solía ganar esta categoría hace unos años por el iPhone mini. Pero ahora que el mini se ha ido, el Asus Zenfone 10 ha sido elegido como el Mejor teléfono pequeño. El Zenfone 10 no es exactamente súper pequeño, pero 5.8 pulgadas puede considerarse pequeño según los estándares actuales. El factor de forma más compacto viene combinado con un hardware razonable para personas que buscan teléfonos más pequeños.

El Samsung Galaxy Z Flip 5 obtuvo una mención honorífica en esta categoría por ofrecer hardware premium en un dispositivo que se puede plegar para convertirse en ultra compacto.

Mejor valor

En esta ocasión, el Samsung Galaxy A54 fue elegido para la categoría de Mejor Valor de los Premios MKBHD Smartphone 2023. Encontrado por menos de $400, este teléfono es descrito como un buen equilibrio entre tener características esenciales y mantener el precio bajo. El Google Pixel 7A obtuvo una mención honorífica en esta categoría.

Teléfono del año

El principal premio, el Teléfono del año, fue para el Google Pixel 8. A pesar de costar $100 más que su predecesor, ahora tiene una pantalla mucho mejor y muchas características de software interesantes. Al mismo tiempo, Google promete siete años de actualizaciones de software para el Google Pixel 8. Es un “paquete bien redondeado para el impacto, el precio, para dar un paso al frente y ser un teléfono realmente bueno”.

Puedes ver el video completo a continuación para ver a todos los ganadores de los Premios al Smartphone MKBHD 2023:

¿Qué opinas sobre los ganadores de los Premios al Smartphone MKBHD 2023? ¿Elegirías otros diferentes? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.

