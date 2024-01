La Visión Pro de Apple se lanzará con una amplia selección de aplicaciones de streaming y otras experienciasLa visión Pro de Apple se lanzará con una amplia gama de aplicaciones de streaming y otras experiencias.

En una nueva versión, Apple confirmó que los usuarios podrán acceder a una serie de aplicaciones de streaming populares en el servicio, incluyendo Disney+, ESPN, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok y MUBI.

Cuando veas Disney+, podrás ver programas de televisión y películas en cuatro entornos icónicos y altamente detallados. Algunos de ellos incluyen el Piso del Susto de Monsters Inc., la Torre de los Vengadores de Marvel mirando hacia Manhattan, y la cabina del speeder terrestre de Luke Skywalker frente a una puesta de sol binaria en Tatooine.

También estarán disponibles una serie de películas en 3D, incluyendo The Way of Water, Dune, Spider-Man: Into the Spider-Verse y The Super Mario Bros. Movie.

El Vision Pro también contará con Video Inmersivo de Apple. Estos serán grabaciones en 3D de 180 grados 8K con Video Espacial. Algunos de los disponibles incluirán Prehistoric Planet Immersive y Alicia Keys: Rehearsal Room.

Los aficionados a los dinosaurios también disfrutarán de la aplicación Encounter Dinosaurs desarrollada por Apple y que se incluirá con el Vision Pro. Permitirá a los usuarios echar un vistazo al período Cretácico hace más de 66 millones de años.

Las preventas para el dispositivo de $3,499 se abrirán dos semanas antes a las 5 a.m. PT el viernes 19 de enero. Los insertos ópticos costarán $99 para lentes de lectura y $149 para receta médica.

Apple denomina al auricular como computación espacial. Ejecutando visionOS, el dispositivo contará con una App Store con aplicaciones compatibles de iOS y iPadOS, junto con títulos hechos específicamente para el dispositivo.

En lugar de controladores, interactuarás con simples gestos de mano como un gesto de dedo. El soporte de Siri también te permitirá interactuar con el dispositivo y hacer cosas como abrir una aplicación o reproducir medios.