La Casa Blanca Considera la Flexibilización de Sanciones sobre el Multimillonario Israelí

Tres años después de que los funcionarios de la administración de Biden endurecieron las sanciones contra un multimillonario ejecutivo minero israelí por prácticas comerciales corruptas en la República Democrática del Congo, han dado marcha atrás y están ofreciendo al ejecutivo un acuerdo que esperan fortalezca el suministro de un metal vital para los vehículos eléctricos.

El plan permitiría al ejecutivo, Dan Gertler, vender sus participaciones restantes en tres gigantescas operaciones mineras de cobre y cobalto en Congo.

Una vez que el Sr. Gertler venda sus posiciones, la administración de Biden espera que las empresas occidentales estén más dispuestas a invertir en Congo, quizás entregando un mayor suministro de cobalto a Estados Unidos a medida que los fabricantes de automóviles aceleran la producción nacional de baterías.

Pero ciertos funcionarios del Departamento de Estado y del Tesoro se opusieron firmemente al esfuerzo, argumentando que no se debería permitir a Mr. Gertler beneficiarse de sus negocios, por los cuales la administración de Biden argumentó anteriormente que había defraudado a los ciudadanos de Congo más de $1 mil millones en ingresos mineros.

El hijo de uno de los mayores comerciantes de diamantes de Israel, el Sr. Gertler empezó a invertir en Congo hace casi tres décadas. Eventualmente se convirtió en uno de los mayores titulares de derechos mineros en la nación africana central y el blanco de acusaciones de que se había enriquecido a expensas de una población que está entre las más pobres del mundo.

El Sr. Gertler no respondió a una solicitud de comentario a través de su abogado. Sin embargo, el Sr. Gertler ha negado reiteradamente las acusaciones de corrupción, argumentando que sus inversiones en Congo eran legítimas, proporcionando al país miles de millones en impuestos y creando miles de empleos.

Aquellos en la administración de Biden que presionan por el acuerdo de conciliación lo ven como una solución a una desventaja competitiva para Estados Unidos, una que solo podría crecer a medida que los fabricantes de automóviles continúen expandiendo su producción de vehículos eléctricos. Y está en línea con las posiciones políticas de la administración que abrazan soluciones energéticas alternativas a los combustibles fósiles.

Pero también ilustra los compromisos a los que los líderes mundiales a menudo acceden cuando los esfuerzos por responsabilizar a individuos por sus acciones chocan con los intereses políticos y económicos de sus países.

如今，总部设在中国的矿业公司拥有或拥有刚果大多数钴生产场地的主要股份，去年该国生产的世界钴产量的76％来自这里。去年一个美国本土矿业公司退出刚果，这正是电动汽车革命开始蓬勃发展的时候。

两位未获授权发言的拜登政府高级官员表示，他们相信西方公司将继续避免在刚果投资采矿业，只要葛特勒先生仍然参与其中，由于该行业的腐败问题，对该地区的产生了持续的担忧。他们表示，拟议的交易将为刚果提供“一张洁净的版”，帮助该国更广泛地打击腐败。

人权活动人士公开挑战这一计划。

“现在放松制裁似乎荒谬，让葛特勒可以从不正当获得的利润中获益，”RAID的执行主任安妮克·范·沃登贝格（Anneke Van Woudenberg）说。流行音乐录影带，这个监视刚果和其他国家的矿业交易的非营利组织。“这笔交易让葛特勒获利，毫发未伤，毫不为人所问，对最重要的那些人毫无考虑：刚果的人民。”

提出这一提议时，拜登政府正计划对包括电动汽车和先进电池在内的各种中国进口商品征收关税，这是共和党和民主党最近一波保护主义立场的一部分。

国务院没有回应置评请求，但参与磋商的官员和国会山的官员向《纽约时报》证实，该部门内部已经提出了异议。

根据参与磋商的拜登政府高级官员说，截至上周，已向葛特勒的律师提交了一个“框架”，允许他清算卡莫托铜公司和穆坦达矿业（这两家公司主要由总部设在瑞士的嘎能公司拥有）以及金融部分由哈萨克斯坦政府所有的Metalkol RTR的筹码。

葛特勒先生不再在嘎能公司的矿山拥有正式所有权；该公司在2017年买断了他，但他仍然从这些设施的铜和钴生产中获得版税收入。一位拜登政府官员估计，葛特勒的企业现在每年从刚果获得约1.1亿美元的版税付款，尽管他受到防止全球银行与其做生意以及限制他购买或出售商业企业的美国制裁的影响。

这三个矿山的运营仅供上次生产的世界钴供应的30％，钴在长途电动汽车中非常重要，因为它帮助电池保持更多的电荷。它们也是铜的主要全球来源，随着人工智能革命促使充满铜线的新数据中心的建设，铜的需求正在逐渐增加。

作为允许资产销售的条件，葛特勒先生将需要提供一份详细声明，内容涉及他在刚果的任何剩余持有权，该声明将由独立审计师审查。在此审查进行期间，交易销售收益的一半将由第三方保管。葛特勒先生试图隐藏的任何剩余资产可能会被当地政府没收。

葛特勒还必须取消对刚果人权领导人提起的诉讼，这些人批评他在那里的矿业角色，比如反对该协议的刚果不待售发言人让·克劳德·姆普图（Jean Claude Mputu）。

最终，根据计划，葛特勒可以获得美国颁发的“一般许可证”，该许可证将在全球重新打开金融市场。如果他再次被指控腐败违法行为，官员表示可能会重新实施全面的制裁。

拜登官员承认，该协议的动机是希望找到有效的方法来加强与刚果的经济关系以及帮助该国，该国长期以来一直受到腐败的矿业交易和临时矿山的儿童劳工虐待的困扰。

拜登政府已经承诺帮助资助一条铁路网的扩建，该铁路网将连接刚果和邻国赞比亚与安哥拉，后者位于南大西洋洋上。这个链接可能允许刚果和赞比亚的大型矿山更直接地向美国或盟国的电池制造厂供应。

但迄今为止，没有一家重要的美国矿业公司公开透露了要重新投资刚果的计划。

与葛特勒先生的交易是由拜登总统在能源安全问题上的顾问阿莫斯·霍克斯坦（Amos Hochstein）最积极推动的。霍克斯坦先生还与其他国家密切合作，扩大西方倾向的参与者在非洲的钴和铜矿的获取。

“当我们说我们要去月球时，没有人知道‘我们该如何到达那里？’”霍克斯坦先生在一月份在沙特阿拉伯参加矿业活动时说，该活动包括与刚果矿业代表讨论。“我们只是说我们要去。我们做到了。所以在这个能源转型中，我们必须这样对待。”

两名涉及磋商的美国政府官员反对霍克斯坦先生的角色，暗示他试图迫使政府外交政策和人权部门中的其他人屈从于他的意愿。但拜登政府高级官员指出，白宫在重大制裁案件中一直发挥着协调作用。

国会的质疑也来了。“拜登政府拒绝透明地公布有关此问题的协议框架或指导政策的人是谁，”爱达荷州共和党参议员吉姆·里什在给时报的声明中说。“关键问题是：是什么让葛特勒明确不会在现在或将来的政府中重返刚果？”

葛特勒先生与刚果的业务长期以来一直是与华盛顿紧张的原因，因为他与前总统洛朗·卡比拉及其在他父亲被杀害后成为总统的约瑟夫·卡比拉的关系密切。

2017年12月，葛特勒先生被制裁，的美国财政部称，刚果在一项针对这位亿万富翁的“不透明和腐败的矿业和石油交易”中被欺骗，他是由于与卡比拉家族的联系获得折扣价格的。

葛特勒先生几乎立即开始反击。他聘请了一个法律和游说团队，其中有前哈佛法学院教授艾伦·德舒维茨和前FBI局长路易斯J·弗里，他向特朗普政府的蒂姆尼欽等人提出上诉。

在特朗普离任前不久，财政部在没有公开通知的情况下解除了制裁，因为葛特勒通过以色列的律师和同事向美国官员争辩称，允许他再次进行全球交易有某种“国家安全利益”

到2021年3月，拜登政府重新实施了全面制裁，声称给予葛特勒解除制裁与美国在全球打击世界各地的腐败问题的强烈外交政策利益不一致。

葛特勒先生继续斗争。这一次，他邀请了刚果总统费利克斯·齐塞凯迪给拜登总统写了一封2022年的信，敦促美国撤销制裁。

“如果制裁被外国投资者视为结束其实体的清算和停止其活动的终点，这种焦虑必定会导致外国直接投资在刚果的消失，”齐塞凯迪写道。

去年，葛特勒先生写了一系列信件给刚果、欧洲和美国的人权领袖，告诉他们制裁对他“毁灭性”，他愿意出售他在刚果的剩余业务以获得宽恕。

“制裁的实质并不仅仅是为了惩罚，”他在一封信中写道。 “同样，为了让制裁制度发挥作用，他们应该促进积极变革。”

这些人权组织表示，他们不反对允许葛特勒先生处理他在刚果的矿山和其他持股。但他们表示，他应该被迫简单地放弃它们。

“有大量文件证据表明葛特勒在刚果的腐败活动，”以及向拜登政府提出反对建议的刚果人民不得出售的声明。该组织要求葛特勒不得从非法获得的资产中获得进一步的财务收益。

但拜登政府官员表示，这