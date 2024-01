Macron de Francia dice que no tiene “ningún arrepentimiento” por defender a Depardieu

French President Emmanuel Macron dijo el martes que no se arrepentía de defender la presunción de inocencia del icono de la pantalla Gerard Depardieu después de que el actor fue acusado de violación y acoso sexual.

“Si tengo un arrepentimiento, es no haber dicho lo suficiente cómo de importantes son las palabras de las mujeres que son víctimas de esta violencia”, dijo en una rara conferencia de prensa después de una reorganización del gabinete la semana pasada.

Depardieu, de 75 años, fue acusado de violación en 2020 y ha sido acusado de acoso sexual y agresión por más de una docena de mujeres, acusaciones que niega.

La indignación por el comportamiento del actor alcanzó su punto máximo después de la publicación el mes pasado de imágenes inéditas de un viaje a Corea del Norte en 2018 durante el cual Depardieu hizo comentarios sexuales repetidos en presencia de una traductora, incluyendo sobre una niña que montaba a caballo.

Ante la posibilidad de despojar al actor de un importante premio estatal en diciembre, Macron dijo que se negaba a “participar en una caza de brujas”, lo que causó una conmoción entre políticos y feministas.

En la conferencia de prensa del martes, Macron también se defendió de acusaciones de no haber nombrado a ninguna mujer para cargos importantes en el nuevo gabinete que presentó la semana pasada.

Dijo que había dado a las ministras algunas de las tareas más importantes.

“Cuando dije que la salud, las escuelas y la educación superior estaban en el centro de mis prioridades para la política pública, noté que teníamos una mujer que es ministra de sanidad, trabajo y solidaridad, una mujer que es ministra de educación nacional… y una mujer que es ministra de educación superior e investigación”, dijo.

Catherine Vautrin, ex partidaria del presidente conservador Nicolas Sarkozy, ahora dirige un súper ministerio que abarca la salud, el trabajo y la solidaridad.

Amelie Oudea-Castera ha agregado las áreas de educación y juventud a su anterior responsabilidad en el deporte, apenas meses antes de los Juegos Olímpicos de Verano en París.

Sylvie Retailleau permaneció como ministra de educación superior.

Pero las mujeres en dos puestos clave fueron reemplazadas por hombres.

Gabriel Attal se convirtió en el primer ministro más joven del país la semana pasada, reemplazando a Elisabeth Borne, la segunda mujer que lideraba el gobierno y la que más tiempo había estado en el cargo, después de que su popularidad cayera.

El partidario de Macron desde hace mucho tiempo, Stephane Sejourne, se convirtió en ministro de Asuntos Exteriores, reemplazando a su predecesora femenina Catherine Colonna, quien entregó el cargo con un comentario sobre la importancia de la “igualdad entre hombres y mujeres” en el corazón del poder.

El ministro de Finanzas Bruno Le Maire, el ministro del Interior Gerald Darmanin, el ministro de Justicia Eric Dupond-Moretti y el ministro de Defensa Sebastien Lecornu permanecieron en sus cargos.

