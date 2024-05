Legislar a la India sobre derechos humanos no funcionaría: legisladores indoamericanos | Noticias de India

Los legisladores indoamericanos han expresado su intención de seguir planteando preocupaciones sobre los derechos humanos en la India con el liderazgo, pero creen que darle una charla a Nueva Delhi sobre este tema probablemente no dé resultados positivos. En lugar de eso, abogan por entablar un diálogo con los líderes para abordar sus aprehensiones. El congresista Ro Khanna, quien copreside la India Caucus del Congreso, enfatizó la importancia de entender la historia colonial de la India que abarca más de un siglo. Él indicó, “La India fue colonizada por más de 100 años. Por lo tanto, cuando estamos teniendo una conversación sobre los derechos humanos, y estás hablando con (el ministro de asuntos exteriores) S. Jai Shankar u otra persona, debes entender que simplemente venir desde una perspectiva de dar una charla a la India. Cuando dicen que hemos tenido potencias coloniales dándonos charlas durante cientos de años, no va a ser productivo.” Khanna dijo esto a los miembros de la comunidad indoamericana durante la Cumbre “Desi Decides” de Impacto Indoamericano. Khanna sugirió que un enfoque más constructivo sería reconocer las imperfecciones en las democracias tanto estadounidense como india y trabajar juntos para avanzar en la democracia y los derechos humanos. Khanna estuvo acompañado por otros tres legisladores indoamericanos: Shri Thanedar, Pramila Jayapal y el Dr. Ami Bera, en el debate del panel, moderado por Zohreen Shah, corresponsal nacional de ABC, quien les preguntó sobre las relaciones del Primer Ministro Narendra Modi con la comunidad musulmana. El Dr. Ami Bera estuvo de acuerdo con la perspectiva de Khanna y compartió que había transmitido un mensaje similar al ministro de Asuntos Exteriores de la India. “He dicho lo mismo al ministro de Asuntos Exteriores. Si la India pierde su condición de nación secular, cambia quién es como país y cómo el resto del mundo la ve,” dijo. Bera también hizo una distinción entre la presidencia de Trump y el gobierno del Primer Ministro Modi, resaltando la resistencia del sistema democrático estadounidense, que incluye un partido de oposición robusto, libertad de prensa y la capacidad de desafiar al gobierno. Se mostró preocupado por el estado de estos elementos democráticos en la India y esperaba que la democracia del país perdurara. Pramila Jayapal coincidió con sus colegas y agregó que es responsabilidad del Congreso criticar tanto las imperfecciones de su propio país como las de otras naciones. Enfatizó la importancia de considerar los intereses de Estados Unidos, incluidas las asociaciones económicas y dinámicas regionales, al mismo tiempo que se defienden los valores estadounidenses. Jayapal afirmó que plantear preocupaciones legítimas sobre la libertad de religión y de prensa en la India no disminuye la apreciación por la colaboración entre los dos países. “También es importante para nosotros pensar en nuestros valores. Así como criticamos al gobierno chino por el trato a los uigures o cualquier otro país en el mundo, también debemos poder mirar lo que está sucediendo en la India y llamar la atención sobre ello,” dijo. Shri Thanedar expresó su apoyo a una sólida relación entre India y Estados Unidos, instando a la India a comprometerse a una fuerte amistad con los Estados Unidos. Reconoció el poder económico de la India y su potencial para contrarrestar la agresión china, enfatizando la necesidad de que Estados Unidos reconozca la fortaleza de la India y trabaje hacia una relación bilateral sólida. (Con información de agencias)

