¿Cuántas mujeres sirven en las Fuerzas Armadas de Ucrania?

Más de 60,000 mujeres sirven actualmente en las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo el jefe de la oficina de prensa del Ministerio de Defensa, Illarion Pavlyuk, durante un maratón televisivo el martes 19 de diciembre.

“Un poco más de 18,000 ocupan puestos civiles”, aclaró.

“Y más de 40,000 son personal militar. En la zona de operaciones de combate, más de 5,000 realizan tareas de combate directamente.”

Agregó que esto es más que antes de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania.

El 18 de diciembre, Mariana Bezuhla, una diputada del partido gobernante Siervo del Pueblo, propuso enmiendas a la legislación sobre el reclutamiento y registro militar de mujeres, que tienen como objetivo ampliar las categorías de mujeres sujetas a registro y las que pueden ser reclutadas durante el tiempo de guerra.

La legislación actual estipula que solo dos categorías de mujeres están sujetas a registro militar: aquellas con educación médica y farmacéutica, y prohíbe el reclutamiento obligatorio de mujeres en Ucrania incluso en tiempos de guerra.

