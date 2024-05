Benny Gantz amenaza con abandonar el gobierno de Israel, y otras noticias.

El 19 de mayo de 2024, a las 9:12 a.m. ET, Benny Gantz, miembro centrista del gabinete de guerra de Israel, presentó al primer ministro Benjamin Netanyahu un ultimátum el sábado, diciendo que abandonaría el gobierno si éste no desarrollaba pronto un plan para el futuro de la guerra en Gaza. A pesar de que la salida del Sr. Gantz no derrocaría el gobierno de emergencia en tiempo de guerra del país, pondría más tensión en una frágil coalición que ha proporcionado al gobierno de extrema derecha de Netanyahu un impulso de legitimidad internacional, y haría al primer ministro aún más dependiente de sus socios de línea dura.

Le Al-Aqsa Hospital en Nuseirat, en el centro de Gaza, recibió el domingo los cuerpos de 30 personas asesinadas en los bombardeos israelíes de la noche, según Khalil al-Daqran, portavoz del hospital. Cuando se le preguntó sobre un ataque en Nuseirat, el ejército israelí dijo que estaba tomando “precauciones factibles para mitigar el daño civil”.

Unos 800,000 palestinos han huido de Rafah desde el inicio de la ofensiva militar israelí en la ciudad sureña de Gaza, según Philippe Lazzarini, el comisionado general de la UNRWA, la agencia de ayuda de la ONU para refugiados palestinos. Muchos de los desplazados ya han sido desplazados varias veces desde el inicio de la guerra. Antes de que Israel lanzara su ofensiva el 6 de mayo, más de un millón de gazatíes se habían refugiado en Rafah. El sábado, el ejército israelí dijo que sus fuerzas estaban avanzando en las afueras orientales de la ciudad.

Las fuerzas israelíes dijeron el sábado que habían recuperado el cuerpo de Ron Binyamin, de 53 años, un hombre israelí retenido como rehén en Gaza desde el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre. En la mañana del ataque, el Sr. Binyamin, un esposo y padre de dos hijas, había salido a dar un paseo en bicicleta con amigos cerca de Be’eri, un pequeño kibutz cerca de la frontera con Gaza. El contralmirante Daniel Hagari, portavoz del ejército israelí, dijo que los militantes de Hamas mataron al Sr. Binyamin y llevaron su cuerpo de regreso a Gaza, donde sus restos fueron recuperados el jueves por la noche junto con los de Yitzhak Gelernter, Shani Louk y Amit Buskila.

El Foro de Familias Desaparecidas y Rehenes, un grupo que representa a familiares de los capturados el 7 de octubre durante el ataque de Hamas a Israel, dijo que una concentración el sábado por la noche en Tel Aviv reunió a una multitud de 100,000 personas. Los embajadores de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Austria en Israel hablaron, comprometiéndose a continuar sus esfuerzos para lograr un acuerdo para traer de regreso a los rehenes.