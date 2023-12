Marines Ucranianos en una ‘Misión Suicida’ al Cruzar el Río Dniéper

Hubo un leve temblor en la voz del marine cuando relató los feroces combates en la orilla este del río Dnipro, donde resultó herido recientemente.

Durante dos meses, el Cuerpo de Marines de Ucrania ha estado liderando un ataque a través del río Dnipro en la región sureña de Kherson para recapturar territorio de las tropas rusas. La operación es el último intento de Ucrania en su contraofensiva retrasada de romper las defensas rusas en el sur y cambiar el rumbo de la guerra.

Soldados y marines que han participado en los cruces del río describieron la ofensiva como brutal y fútil, ya que oleadas de tropas ucranianas han sido abatidas en las orillas del río o en el agua, incluso antes de llegar al otro lado.

Las condiciones son tan difíciles, que en la mayoría de los lugares no hay donde cavar. Los primeros enfoques tienden a ser islas pantanosas a través de arroyos o prados que se han convertido en un lodazal de barro y cráteres de bombas llenos de agua.

Los soldados y marines sólo dieron sus nombres o pidieron el anonimato por motivos de seguridad, y los comandantes rechazaron casi todas las solicitudes de los medios de visita a las unidades militares en la región de Kherson.

Varios soldados y marines hablaron con los periodistas preocupados por las altas bajas y lo que dijeron eran cuentas excesivamente optimistas de los funcionarios sobre el progreso de la ofensiva.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo que no era posible comentar de inmediato sobre las acusaciones de los soldados, pero que proporcionaría una respuesta a su debido tiempo.

Algunos de los combates más intensos han sido en la aldea de Krynky, en la orilla este a 20 millas río arriba de la ciudad de Kherson, donde las tropas ucranianas tomaron una estrecha franja de casas de pescadores, el único lugar donde lograron establecer un punto de apoyo.

Sin embargo, imágenes de la zona, transmitidas en directo desde un dron y vistas por The New York Times, verificaron los informes de los soldados de intensos ataques aéreos rusos que han destruido las casas y convertido la orilla del río en un mas de lodo y árboles astillados.

Tropas frescas llegando a la orilla este tienen que pisar los cuerpos de los soldados que quedaron enredados en el barro revuelto, dijo Oleksiy, un soldado experimentado que luchó en Krynky en octubre y ha cruzado desde entonces múltiples veces para ayudar a evacuar a los heridos.

Algunos de los marines muertos han estado allí por hasta dos meses, ya que las unidades han sido incapaces de recuperar los cuerpos debido a la intensa artillería, dijo Volodymyr, subcomandante de compañía que estaba asistiendo al funeral de uno de sus hombres, identificado sólo como Denys, la semana pasada. “La orilla izquierda es muy difícil”, dijo Volodymyr. “Aquellos que lo hacen son los verdaderos héroes, hombres con gran voluntad”.

Con la contraofensiva de Ucrania paralizada y los Estados Unidos e incluso la Unión Europea mostrando signos de reducción de la ayuda, la ofensiva a través del río ha sido observada con atención en busca de signos de que Ucrania puede recuperar el impulso contra las fuerzas rusas. La esperanza es que puedan crear un avance lo suficientemente profundo para amenazar las rutas de suministro de Rusia y su control en el sur. El Cuerpo de Marines, reconstruido a plena capacidad este año con varias brigadas recién formadas, fue asignado a la tarea.

Desde el inicio de la guerra, los funcionarios de Ucrania han buscado mantener una narrativa positiva en un esfuerzo por mantener la moral en casa y el apoyo en el extranjero. Los números de bajas no se publican, ni tampoco detalles de reveses sufridos por las tropas ucranianas.

En el caso del Dnipro, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y otros funcionarios sugirieron recientemente que los marines han ganado una posición en la orilla oriental. El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó una declaración el mes pasado afirmando que habían establecido varios bastiones.

Pero los marines y soldados que han estado allí dicen que estas cuentas exageran el caso. “No hay posiciones. No hay tal cosa como un puesto de observación o una posición”, dijo Oleksiy. “Es imposible afianzarse allí. Es imposible mover equipo allí. Ni siquiera es una lucha por sobrevivir”, agregó. “Es una misión suicida”.

Oleksiy dijo que la mala preparación y logística de los comandantes ucranianos habían diezmado a su batallón. Hombres heridos estaban siendo dejados atrás por falta de botes, dijo, y las duras condiciones estaban perjudicando la moral y el apoyo de los soldados entre ellos.

“La gente que termina allí no está preparada psicológicamente”, dijo. “Ni siquiera entienden a donde están yendo. El mando que los envía allí no les dice nada”. Oleksiy accedió a dejar que The Times publique su informe por frustración ante las pérdidas. “No vi nada parecido en Bakhmut o Soledar”, dijo, refiriéndose a dos de los combates más intensos en el frente oriental. “Es un desperdicio”.