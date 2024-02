¿Quién soltó a las palomas? Liberada una paloma espía sospechosa en India

Una paloma que fue capturada hace ocho meses cerca de un puerto después de ser sospechosa de ser una espía china, fue liberada en un hospital veterinario en Bombay, India, el martes 30 de enero de 2024. La policía encontró dos anillos atados a sus patas, con palabras que parecían chinas. La policía sospechaba que estaba involucrada en espionaje y la detuvo. Finalmente, resultó que la paloma era un ave de carreras de aguas abiertas de Taiwán que había escapado y llegado a la India. Con el permiso de la policía, el ave fue transferida a la Sociedad de Bombay para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, cuyos médicos la liberaron el martes. | Anshuman Poyrekar, Hindustan Times vía Associated Press

Esta semana, la policía india liberó a una paloma sospechosa de ser espía para China.

La paloma fue capturada originalmente cerca de un puerto en Bombay hace aproximadamente ocho meses con dos anillos en sus patas. Adjunto había un mensaje que presuntamente parecía ser chino, según The Guardian. La policía sospechaba que la paloma estaba involucrada en espionaje extranjero y la detuvo.

La paloma fue luego enviada al Hospital Bai Sakarbai Dinshaw Petit para Animales en Bombay para ser examinada. Sin embargo, después de una investigación, se determinó que el ave no era una espía sino un ave de carreras de aguas abiertas de Taiwán que había escapado y volado hasta la India, según The Associated Press.

Después de descubrir sus orígenes, la paloma fue transferida a la Sociedad de Bombay para la Prevención de la Crueldad contra los Animales donde finalmente fue liberada.

Según CBS, el incidente de esta semana no fue la primera vez que una paloma fue sospechosa de espionaje en la India.

En 2015, un niño de 14 años encontró una paloma en Manwal, India, con un mensaje sellado en sus alas. El mensaje estaba en urdu, un idioma común en el vecino Pakistán. La policía india capturó al ave y le realizaron una radiografía, informó CBS.

Aunque la paloma recientemente capturada era una corredora en lugar de una espía, los militares han utilizado palomas en el pasado.

Según la revista Smithsonian, más de 100,000 palomas fueron utilizadas durante la Primera Guerra Mundial y más de 250,000 fueron utilizadas en la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la heroica paloma Cher Ami, quien entregó 12 mensajes cruciales en Verdún y resultó herida entregando el último.

Consecuentemente, el valiente ave fue galardonada con la Croix de Guerre francesa, una medalla otorgada por valiente servicio en acción, según el National Park Service.