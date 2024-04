Mamata desafía a los oficiales del I-T a revisar el helicóptero de los líderes del BJP | Noticias de la India.

COOCH BEHAR: La CM de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, desafió el lunes a los funcionarios de impuestos sobre la renta a revisar el helicóptero utilizado por líderes del BJP para la campaña electoral, un día después de que estallara una polémica por la afirmación del TMC de una “redada” por parte de los funcionarios de impuestos sobre la renta que apuntaba a un helicóptero utilizado por el líder del partido Abhishek Banerjee. Banerjee, mientras se dirigía a una concentración en Cooch Behar, alegó que el BJP está utilizando agencias centrales contra el TMC antes de las elecciones.

“Los funcionarios de impuestos sobre la renta realizaron una redada y registraron el helicóptero de Abhishek Banerjee antes de la prueba, pero no encontraron nada. Esos funcionarios del I-T afirmaron que teníamos información de que había dinero y oro en el helicóptero, pero no encontraron nada. Nosotros no participamos en tales actos.

“Es el BJP el que está involucrado en tales cosas. Pero ¿alguna vez los funcionarios de la agencia central se atreverán a revisar los helicópteros de los líderes del BJP?” afirmó.

El Congreso de Trinamool el domingo dijo que el helicóptero del secretario general Abhishek Banerjee fue registrado por funcionarios de impuestos sobre la renta en el club de vuelo de Behala en Kolkata y alegó que esto era parte de un plan deliberado por el BJP para hostigar e intimidar a candidatos de la oposición con los que no pueden comprometerse políticamente.

A medida que estallaba la controversia sobre la afirmación del TMC de una “redada”, fuentes del departamento de impuestos sobre la renta afirmaron que no hubo ninguna acción de cumplimiento como una búsqueda o inspección y que el líder del TMC ni siquiera estaba presente en el helicóptero.

La líder supremo del TMC también acusó al BJP de abusar de las agencias centrales y de no permitir un “campo de juego nivelado para todos los partidos políticos” en las elecciones.

“El BJP podría usar el NIA justo días antes de la primera fase de las elecciones para arrestar a nuestros líderes para que puedan tener vía libre,” afirmó.

