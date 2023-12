Las líneas de suministro rusas se ven afectadas después del ataque a un buque de guerra ruso, lo que ralentiza el suministro de granos robados de Ucrania.

El exitoso ataque de Ucrania al gran buque de desembarco Novocherkassk de Rusia en el puerto de Feodosia parece haber causado algunos problemas logísticos para los ocupantes, particularmente en el transporte de grano ucraniano robado.

Un convoy de camiones de grano que evita Feodosia ocupada y se dirige hacia Kerch fue avistado, informó Crimea.Realities el 27 de diciembre.

Rusia había estado exportando grano incautado de los territorios ocupados de Ucrania a través del puerto de Feodosia, incluidos envíos en buques bajo banderas extranjeras, dijo la fuente.

Las autoridades rusas no han ocultado el hecho de que se está transportando grano ucraniano desde los territorios ocupados de Ucrania a Crimea anexada. Rusia está vendiendo grano ucraniano, declaró el “gobernador” de Crimea ocupada, Sergey Aksyonov.

Se escucharon explosiones poderosas en el área del puerto de Feodosia el 26 de diciembre.

El comandante de las Fuerzas Aéreas Ucranianas, Mykola Oleshchuk, informó de un ataque al gran buque de desembarco ruso Novocherkassk, agradeciendo a los pilotos ucranianos.

El ataque fue llevado a cabo con misiles de crucero, declararon más tarde las Fuerzas Aéreas Ucranianas.

