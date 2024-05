Director de CompoSecure vende más de $19 millones en acciones por Investing.com

“

En una reciente movida, Michele Logan, directora de la junta y accionista significativa de CompoSecure, Inc. (NASDAQ: CMPO), una empresa especializada en servicios financieros, ha vendido una gran cantidad de acciones. Logan, quien también tiene la capacidad de ejercer el poder de voto y disposición sobre acciones adicionales detenidas por ciertos fideicomisos, vendió un total de 2,968,065 acciones de Clase A a un precio de $6.50 por acción, lo que resultó en un valor de transacción de $19,292,422.50.

La venta tuvo lugar el 13 de mayo de 2024 y se llevó a cabo como parte de una oferta pública secundaria registrada subescrita. Esta oferta fue descrita en el suplemento del prospecto presentado por la compañía a principios de mes. Las acciones vendidas por Logan provienen de un intercambio de Unidades Comunes de Clase B detenidas por Ephesians 3:16 Holdings LLC y el Carol D. Herslow Credit Shelter Trust B por Acciones Comunes de Clase A, según los términos de un Acuerdo de Intercambio que se remonta a diciembre de 2021.

Después de la transacción, las participaciones directas de Logan en la compañía se han reducido significativamente a 20,829 acciones de Clase A. Cabe destacar que Logan renuncia a la propiedad beneficiosa de las acciones detenidas por Ephesians 3:16 Holdings LLC y el Carol D. Herslow Credit Shelter Trust B, a pesar de sus roles en estas entidades.

Los inversores pueden interesarse en estas transacciones sustanciales, ya que pueden indicar la opinión de un director sobre la valoración actual de la compañía o pueden reflejar decisiones de gestión de cartera. Sin embargo, los motivos detrás de la venta de Logan no se han revelado en la presentación.

CompoSecure no ha hecho ningún comentario oficial sobre la transacción y la reacción del mercado de valores a esta venta aún está por verse en las próximas sesiones de negociación.

Información de InvestingPro

A medida que CompoSecure, Inc. (NASDAQ: CMPO) navega por el panorama financiero, los datos y análisis recientes de InvestingPro podrían proporcionar a los inversores una imagen más clara de la posición de la empresa. Con una capitalización de mercado de $527.87 millones, CompoSecure se posiciona como una entidad significativa en el sector de servicios financieros. El índice P/E de la compañía se sitúa en un modesto 6.07, lo que sugiere que la acción podría estar subvaluada al considerar su potencial de ganancias. Esto se ve respaldado por un índice PEG de 0.23 en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, lo que indica una correlación favorable entre crecimiento y ganancias.

Las recomendaciones de InvestingPro destacan que se espera que el ingreso neto de CompoSecure crezca este año, lo que podría ser un factor convincente para posibles inversores. Además, el precio de la acción de la empresa ha experimentado un notable aumento en los últimos tres meses, con un incremento del 29.19%, a pesar de una reciente caída en la última semana, donde sufrió un golpe del 13.01%. Estas fluctuaciones pueden ofrecer puntos de entrada estratégicos para los inversores. También es importante tener en cuenta que CompoSecure no distribuye dividendos, lo que podría ser un factor decisivo para inversores enfocados en ingresos.

Para aquellos que deseen adentrarse más en la salud financiera de CompoSecure, InvestingPro ofrece información adicional, con un total de 11 recomendaciones de InvestingPro disponibles para la empresa. Al visitar https://www.investing.com/pro/CMPO, las partes interesadas pueden acceder a análisis y métricas completos que podrían guiar decisiones de inversión. Además, los lectores pueden aprovechar una oferta especial utilizando el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% adicional de descuento en una suscripción anual o bianual a Pro y Pro+ de InvestingPro, lo que les otorga acceso a una gama aún más amplia de herramientas financieras y datos.

