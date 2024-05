Resumen del Tenis: Djokovic, una botella de agua y tantas lesiones en Roma.

¡Bienvenidos al resumen de tenis del lunes, donde The Athletic explicará la historia detrás de las historias de la última semana en la cancha. Esta semana, el codiciado Masters 1000 en Roma celebró su primera semana y las historias en la cancha fueron igualadas por el drama fuera de ella. Novak Djokovic salió, golpeado por una botella de agua, Rafael Nadal dio el siguiente paso en su regreso, y el espectáculo en la cancha fue superado por un extraño arbitraje.

¿Y ahora todos están lesionados?

¿Son todas estas lesiones señal o ruido?

El viernes a la hora del almuerzo en Roma y el Foro Italico brevemente se sintió como un hospital, ya que un boletín médico siguió a otro. Primero, la campeona defensora Elena Rybakina se retiró debido a una enfermedad, antes de que los primeros partidos del día en las canchas Campo Centrale y Pietrangeli terminaran en abandonos: Lorenzo Musetti (virus) en la primera, Anna Blinkova (tobillo) en la segunda.

Más tarde en el día, el número 7 del mundo Casper Ruud luchó con un problema en la espalda en su derrota ante Miomir Kecmanovic, quien tenía una lesión similar y dijo después que había tomado tres tipos de pastillas para adormecer el dolor.

La Copa Italia ya había visto a dos de los favoritos masculinos, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, retirarse por problemas físicos antes de que comenzara. El campeón defensor Daniil Medvedev llegó con un problema en la parte superior de la pierna. En otro lugar el viernes, Dominic Thiem anunció que se retiraría más tarde en el año debido a su problema crónico de muñeca.

Entonces, ¿el tenis tiene un problema con las lesiones?

Fue un tema de conversación durante toda la primera semana en Roma y Danielle Collins, quien se benefició del retiro de Blinkova, le dijo a The Athletic después del partido que este tipo de situación es un peligro ocupacional dada la programación implacable del tenis.

“Se espera cuando tenemos tantos torneos seguidos”, dijo. “Es un deporte físico y cuando la gente avanza mucho y juega muchos partidos, las lesiones y enfermedades aparecerán.

“No me sorprende. Es una temporada larga; todos lidian con lesiones o enfermedades durante la temporada”.

Un par de días antes, Medvedev minimizó los retiros: “Las lesiones, en general, son coincidencias a menos que sea la misma lesión para todos”.

Grigor Dimitrov, el número 10 del mundo y un veterano relativo de 32 años, ofreció una perspectiva diferente: “Hemos visto muchos más retiros en los últimos dos años y medio porque el deporte es mucho más exigente.”