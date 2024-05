¿Dónde estará la acción de Nvidia en 3 años?

“

La inversión a largo plazo es una de las claves para obtener retornos sostenibles en el mercado de valores. Esta estrategia pasa por alto la volatilidad a corto plazo, dando tiempo para que las cualidades fundamentales de una empresa brillen.

Con las acciones subiendo casi un 20,000% durante la década anterior, Nvidia (NASDAQ: NVDA) es un excelente ejemplo de estos principios. Veamos si el fabricante de chips tiene lo necesario para seguir venciendo al mercado en los próximos tres años.

La mejor acción de inteligencia artificial (IA)

Es difícil imaginar una mejor empresa de IA que Nvidia, el principal productor de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) necesarias para entrenar y ejecutar estos algoritmos complejos. El negocio está en auge, con un aumento del 265% en los ingresos del cuarto trimestre, alcanzando los $22.1 mil millones, y un aumento del 769% en las ganancias, llegando a los $12.3 mil millones.

Aunque a veces los competidores pueden replicar los productos de Nvidia en rendimiento puro, protege su posición a través de CUDA, una plataforma de programación y una solución de software optimizada para el hardware de Nvidia.

A pesar de estos sólidos fundamentos, las acciones se negocian a un múltiplo precio-ganancias (P/E) a futuro de solo 37. Esta valoración es moderadamente superior al promedio del Nasdaq 100 de 29 pero mucho más barata que los fabricantes de chips comparables como Advanced Micro Devices, que tiene un P/E de 43 a pesar de que sus ingresos crecen solo un 2% a 5.47 mil millones en su trimestre más reciente. No hay duda de que las acciones de Nvidia están baratas.

¿Por qué el mercado está dando un descuento a Nvidia?

Los riesgos de Nvidia no parecen tener mucho que ver con la empresa en sí. El fabricante de chips ha logrado crear un foso alrededor de sus GPU y tiene una ventaja tecnológica sobre los competidores. Y está expandiendo su mercado potencial a través de software y una fuerte apuesta en chips personalizados para clientes.

Dentro del mercado de chips de IA, la empresa parece haber hecho todo bien. Dicho esto, se ha vuelto alarmantemente sobreexpuesta a esta industria en particular.

En el cuarto trimestre, el segmento de centros de datos (que está dominado por las ventas de GPU de IA) generó $18.4 mil millones, o el 83% de los ingresos totales. Y el segmento de juegos de la compañía, antes su núcleo, ahora apenas tiene impacto con solo $2.8 mil millones en ventas. La falta de diversificación empeoró y la hace incómodamente vulnerable a los cambios en el mercado de consumo para la IA.

A medida que la euforia relacionada con la IA comienza a desvanecerse en los próximos tres años, las empresas tendrán que generar ganancias y flujo de efectivo sustanciales para justificar los miles de millones que están gastando en el hardware de IA de Nvidia.

Según The Washington Post, los chatbots de IA como ChatGPT pierden dinero con cada consulta debido al alto costo de construir y operar grandes modelos de lenguaje (LLM).

Otro desafío vendrá de plataformas de IA de código abierto como Grok de Elon Musk, que permite a cualquiera construir proyectos en su código fuente de forma gratuita, erosionando potencialmente la rentabilidad en la industria. Todo esto podría hacer menos atractivo financieramente para los clientes de Nvidia seguir gastando tanto en sus costosas GPU.

¿Cómo se desempeñará Nvidia en los próximos tres años?

Con su alto índice de crecimiento y su valoración razonable, Nvidia puede seguir superando al mercado en los próximos tres años. Y a muy largo plazo (piense en décadas), la ventaja tecnológica del fabricante de chips en el diseño de GPU podría ayudarlo a expandirse a más industrias como la fabricación de automóviles o la realidad virtual, lo que podría solucionar su problema de falta de diversificación. Dicho esto, los inversores que compren las acciones ahora enfrentarán riesgos significativos a corto plazo si la industria de la IA no cumple con las expectativas.

