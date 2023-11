La SBU investiga las acciones violentas del ejército y la policía al entregar citaciones de reclutamiento en Odesa.

La Agencia de seguridad SBU de Ucrania ha iniciado una investigación sobre presuntas acciones violentas por parte de militares y oficiales de la ley durante la entrega de una citación a un hombre en Odesa, según informó la agencia en una publicación en su canal de Telegram el 15 de noviembre.

La SBU informó que el 14 de noviembre, comenzó a circular un video en varios canales de Telegram que mostraba a empleados del centro de reclutamiento regional, junto con oficiales de la ley, esposando a un hombre y metiéndolo a la fuerza en un automóvil, presuntamente por negarse a aceptar una citación.

Personal de la SBU ha iniciado la investigación de este incidente y ya ha llevado a cabo acciones de investigación urgentes, entrevistado testigos y cuestionado a todos los participantes involucrados, según informó la agencia. También se han incautado grabaciones de video relevantes y materiales administrativos.

Actualmente, se ha abierto un caso penal contra oficiales militares y agentes de la ley por presuntamente exceder sus autoridades oficiales (parte 5 del Art. 426-1 del Código Penal de Ucrania, parte 2 del Art. 365 del Código Penal de Ucrania).

Este delito conlleva una pena de privación de libertad de dos a cinco años o prisión por el mismo período.

Una investigación previa está en curso, con esfuerzos centrados en establecer todas las circunstancias que rodearon el incidente, dijo la SBU.

Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. ¡Apóyanos con una donación única, o conviértete en un Patrón!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine