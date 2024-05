“No matamos la creatividad” – Samsung contraataca a Apple con un nuevo anuncio tras la controversia del iPad Pro.

La semana pasada, Apple organizó su evento ‘Let Loose’ donde la empresa presentó varias de sus nuevas innovaciones y productos, que incluyeron un anuncio sobre la atracción principal del evento, el nuevo iPad Pro. Como habrás visto, este anuncio desató una tormenta de controversia por razones que Apple no había previsto, y ahora, Samsung ha aprovechado la oportunidad para lanzar un anuncio en respuesta, burlándose del anuncio de Apple.

El anuncio que acompañó la presentación del iPad Pro mostraba una serie de objetos utilizados para crear y consumir medios en el pasado siendo aplastados por una prensa hidráulica, que se levantaba para revelar el nuevo iPad Pro, insinuando que puedes destilar todos esos objetos en la nueva tableta.

Esto se volvió viral y se habló ampliamente al respecto porque, a pesar de las mejores intenciones de Apple y los méritos del nuevo iPad Pro, dio la impresión de que Apple estaba destruyendo todas esas cosas que son tan familiares para muchos, y que representan muchas de las formas en las que actualmente disfrutamos haciendo arte, y que Apple tenía la solución para reemplazarlo todo.

Apple se dio cuenta de la controversia y el VP de Comunicaciones de Marketing de la empresa, Tor Myhren, emitió una declaración en forma de disculpa, hablando con Ad Age después de la reacción negativa.

Myhren declaró: “La creatividad está en nuestro ADN en Apple, y es increíblemente importante para nosotros diseñar productos que empoderen a los creativos de todo el mundo. Nuestro objetivo es siempre celebrar las diversas formas en que los usuarios se expresan y dan vida a sus ideas a través del iPad. Nos equivocamos con este video, y lo sentimos”.

Detalles

Samsung entra en la conversación

En medio de este torbellino, Samsung claramente vio una oportunidad y desplegó su propio anuncio a través de la cuenta de Samsung Mobile US X (anteriormente Twitter), con la publicación que decía: “Nunca aplastaríamos la creatividad. #UnCrush”.

El anuncio de Samsung hace referencia sutilmente al anuncio de Apple y muestra lo que parece ser el resultado de los objetos aplastados por la prensa, donde una mujer se acerca a todo, recoge una guitarra entre los escombros. Luego se sienta en el borde de la prensa, toca la guitarra y tararea mientras mira una partitura mostrada en una tableta Galaxy Tab S9 (lanzada en 2023).

El anuncio presenta un primer plano de la parte trasera de la tableta, mostrando el logo de Samsung por un momento. Luego, se muestra la frase “La creatividad no puede ser aplastada”, y se corta a una pantalla negra que indica: “Serie Galaxy Tab S9 con Galaxy AI”.

Una opinión con la que muchos están de acuerdo, pero ¿es Samsung quien debe abogar por ella?

Es un movimiento astuto por parte de Samsung y captura con éxito el sentimiento de algunas de las críticas dirigidas a Apple, pero muchas personas no están convencidas de su sinceridad.

Primero, Samsung no es conocido por ser la primera opción de muchos creativos en cuanto a dispositivos, y si la empresa quisiera que eso cambiara, hay mucho más trabajo por hacer que un simple anuncio ingenioso. Tal vez Samsung pueda usar esto como una oportunidad para distinguirse como un tipo de empresa tecnológica diferente cuando se trata de la creatividad humana. Sin embargo, en este momento, no es un sentimiento que provoque en la mayoría de las personas cuando piensan en Samsung, sin mencionar su posición actual en la industria tecnológica (principalmente) como un fabricante alternativo a Apple.

Además, las respuestas principales en respuesta al post de Samsung Mobile US indican que el anuncio en sí no es especialmente emocionante o evocador, y no parece particularmente impulsado por la creatividad.

Otra crítica que he visto de varias personas es la mención que hace Samsung de su propio uso de la IA en sus productos. Para algunos, el término ‘IA’ se está convirtiendo rápidamente en el antítesis de la idea de la creatividad humana cruda. Soy simpático a esta opinión, pero no la comparto y no creo que la IA y la creatividad humana sean mutuamente excluyentes. La informática en general puede ser un medio como cualquier otro, y la IA es una herramienta que puede ser desarrollada y utilizada por los humanos para ayudar a beneficiar, o destruir, la creatividad. Sinceramente, en este momento es difícil decir qué de estas dos fuerzas está ganando, pero como alguien a quien le gustan las actividades creativas, he encontrado útil la IA para ayudarme a hacer lluvia de ideas.

Por lo tanto, aunque no creo que Samsung parezca un modelo de creatividad después de este anuncio, creo que es una broma divertida a Apple que toca la fibra (perdona el juego de palabras). Además, estoy a favor de recordar a las empresas tecnológicas que la creatividad humana es uno de nuestros mejores atributos como especie.

Como ya mencionamos, sin embargo, Samsung necesita hacer más que simplemente lanzar un anuncio, si en serio pretende competir con Apple, la empresa necesita desarrollar una tableta que pueda competir con el iPad Pro y tentar a las personas creativas a gastar dinero en ella.

En cuanto a Apple, dudo que la empresa responda a Samsung aquí, ya que seguramente quiere dejar atrás este paso en falso y continuar construyendo sobre el hecho de que el iPad Pro es una pieza de tecnología legítimamente impresionante.