La Regata de Barcos de Londres afectada por Altos Niveles de E. Coli en el Támesis.

La advertencia fue clara: No ingresar al agua. No por la marea. No por los tiburones. Sino por el alcantarillado.

Por casi dos siglos, remeros de la Universidad de Oxford han competido con sus rivales de Cambridge en una contienda que suele terminar con miembros jubilosos del equipo victorioso saltando al río Támesis en celebración.

Este año se mantendrán lo más secos posible.

Tras el descubrimiento de niveles elevados de E. coli en el río, se ha instado a los remeros a mantenerse fuera del agua, cubrir cualquier herida abierta y lavarse en una estación de limpieza dedicada en la meta.

La advertencia de los organizadores de la competencia anual conocida como la Boat Race es el símbolo más impactante del estado lamentable y deteriorante de los ríos y costas de Gran Bretaña. La E. coli, que puede contraerse a través de suministros de agua inadecuadamente tratada, puede causar varios síntomas incluyendo diarrea, calambres estomacales y ocasionalmente fiebre. Según el servicio de salud británico, un pequeño número de personas también puede desarrollar el síndrome urémico hemolítico que a veces conduce a insuficiencia renal y muerte.

En años recientes, las empresas privadas de agua en Inglaterra han enfrentado duras críticas por verter aguas residuales y aguas pluviales no tratadas en cuerpos de agua y playas cuando llueve con intensidad, una táctica que emplean para evitar que el sistema se vea colapsado.

Las empresas de agua en Inglaterra fueron privatizadas en 1989, y los críticos las acusan de pagar sumas enormes en dividendos a los accionistas mientras no realizan inversiones vitales en la infraestructura.

Si bien los activistas han señalado durante mucho tiempo el problema de la calidad del agua, pocos británicos habrían esperado que la contaminación impactara la Boat Race, un evento importante en el calendario deportivo que atrae hasta 250,000 espectadores y una audiencia televisiva de millones, según los organizadores.

Los remeros de las dos antiguas universidades competirán en el curso de 4.25 millas en el río Támesis el sábado por la tarde, la 169ª carrera de hombres y la 78ª de mujeres.

La primera Boat Race tuvo lugar el 10 de junio de 1829 en Henley-on-Thames, al oeste de Londres, y la ganó Oxford. Sin embargo, durante los próximos 25 años, las competencias ocurrieron de forma irregular y, a partir de 1836, en la capital nacional. Se convirtieron en eventos anuales en 1856. Una regata femenina se introdujo en 1927 pero solo tuvo lugar intermitentemente hasta mediados de la década de 1960.

La nueva guía sigue a las pruebas del Támesis realizadas por River Action, una organización benéfica que aboga por vías navegables más limpias y dijo que sus pruebas revelaron niveles de E. coli hasta 10 veces más altos que los estándares mínimos aceptados para el agua de baño.

Los lugares de prueba sugirieron que la fuente de contaminación provenía de Thames Water, la empresa local de agua, “vertiendo aguas residuales directamente en el río y sus afluentes”, dijo River Action en un comunicado.

“Nos encontramos en una situación trágica cuando atletas de élite reciben orientación de salud antes de una carrera histórica en el río de la capital”, dijo James Wallace, director ejecutivo de River Action. “Nuestros resultados de calidad del agua muestran lo que sucede después de décadas de negligencia por parte de una empresa de agua no regulada, Thames Water.”

La Boat Race, una compañía que organiza la carrera y fue establecida por la Oxford and Cambridge Rowing Foundation, dijo que “tanto la empresa como las universidades involucradas aman remar en el Támesis”, pero que “la calidad del agua es una preocupación constante”.

En un comunicado agregó: “Este año hemos implementado una serie de medidas de precaución para proteger la salud de nuestros atletas, que incluyen pautas para cubrir heridas abiertas, lavado de manos frecuente, una estación de limpieza en el área de llegada y destacar los riesgos de entrar en el agua.”

La mayoría de Gran Bretaña depende de un sistema combinado de alcantarillado que transporta tanto aguas pluviales como desechos humanos por las mismas cañerías.

Cuando llueve con intensidad, a las empresas de agua a veces se les permite verter parte de esto en ríos o en el mar para evitar que las tuberías se vean colapsadas, algo que podría causar que las aguas residuales retrocedan y inunden calles y hogares.

Los críticos acusan a las empresas de agua de verter aguas residuales incluso en clima seco y, según cifras publicadas el miércoles, el año pasado hubo un promedio de 1,271 derrames diarios en Inglaterra, en comparación con 825 en 2022.

En un comunicado, Thames Water, la empresa responsable, atribuyó el aumento de los vertidos a “una precipitación a largo plazo más alta que el promedio en Londres y el valle del Támesis”. Dijo que los desbordamientos estaban diseñados para funcionar automáticamente cuando la red de alcantarillado estaba a punto de colapsar, para que las aguas residuales diluidas fueran liberadas en ríos en lugar de fluir “hacia atrás en los hogares de las personas”.

La empresa añadió que “está trabajando arduamente para hacer estos vertidos innecesarios” y ha anunciado planes para mejorar una planta de tratamiento de aguas residuales, en el suroeste de Londres, “para tratar los altos volúmenes de aguas residuales entrantes y reducir la necesidad de desbordamientos durante tiempo húmedo”.

Eso puede ofrecer poco consuelo a los remeros de este año que saben que, incluso si toman todas las precauciones recomendadas, la historia sugiere que no hay garantía de que puedan mantenerse fuera del Támesis.

En 1912, ambos equipos quedaron sumergidos por el mal tiempo, y el hundimiento más reciente tuvo lugar en 1984 cuando el bote de los hombres de Cambridge chocó con una barcaza antes de que la carrera siquiera comenzara.