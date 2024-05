Los Emiratos Árabes Unidos critican a Netanyahu por unirse a la administración de Gaza después de la guerra.

El sábado, Emiratos Árabes Unidos (EAU) criticaron la sugerencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de unirse a una potencial administración civil en la Franja de Gaza después de la guerra.

Netanyahu sugirió en una reciente entrevista que una administración civil con habitantes de Gaza y posiblemente con la ayuda de EAU, Arabia Saudita y otros países podría dirigir Gaza después de la guerra.

El sábado, el ministro de Relaciones Exteriores de EAU, Abdullah bin Zayed, dijo que su país condena la propuesta de Netanyahu, agregando que Gaza está actualmente bajo ocupación israelí.

“El Estado de Emiratos destaca que el primer ministro israelí no tiene una capacidad legítima para tomar este paso”, dijo el funcionario emiratí en un post en árabe en X.

“El Estado rechaza ser arrastrado a cualquier plan destinado a cubrir la presencia israelí en la Franja de Gaza”, agregó.

EAE se convirtió en el primer estado del Golfo en establecer lazos diplomáticos con Israel en 2020. Pero el país rico ha criticado repetidamente la guerra en curso de Israel en la Franja de Gaza.

Earlier this week, the UAE condemned Israel’s control of the Gaza side of the Rafah border crossing, an operation that has halted humanitarian aid deliveries via the facility into the heavily populated strip.

Israel ha estado bombardeando Gaza durante meses, desde que los militantes de Hamas lanzaron ataques sangrientos sin precedentes contra Israel en octubre del año pasado que incluyeron masacres de civiles.