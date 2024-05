El ex jugador de los Denver Broncos que compró un pub en Inglaterra y vio cómo su mundo se desmoronaba

Conduzca hacia el norte de Londres durante un par de horas, diríjase hacia el este justo después de la ciudad de Leicester, recorra algunas de las mejores carreteras rurales de Inglaterra mientras serpentean entre campos gloriosamente verdes, y eventualmente llegará al pequeño pueblo de Ashby Folville, población: 174.

Desde el centro se encuentra The Carington Arms: “Probablemente el pub más bonito de Leicestershire”, según su sitio web.

Ubicado en un espacio abierto y verde junto al campo de cricket del pueblo y presentando un encantador exterior que combina paredes de piedra encaladas con vigas negras brillantes, desde lejos, este es un pub de pueblo perfectamente posicionado para aprovechar al máximo la hermosa campiña inglesa.

Pero de cerca, se revela una realidad triste y perturbadora.

En la brillante mañana de febrero cuando The Athletic visita, la puerta principal está cerrada con llave, las luces están apagadas y el estacionamiento está desierto. No se realizan entregas de alimentos o bebidas y no se ve personal.

Uno de los paneles de la ventana junto a la entrada está roto.

Las únicas señales de vida son una ventana abierta arriba y un pizarrón cerca de la puerta que dice: ABIERTO DE JUEVES A DOMINGO, TODO EL DÍA.

Sin embargo, no lo está. The Carington Arms no ha estado abierto desde Navidad, cuando estaba operando bajo un aviso de evento temporal después de haber sido obligado a cerrar sus puertas a fines de octubre del año pasado.

En lugar de ser el corazón palpitante de una comunidad, The Carington Arms está en medio de una amarga disputa legal. De un lado, el propietario del pub, el Fondo de Tierras de Ashby Folville (AFLT), liderado por Alex Stroud, un descendiente de la familia Smith-Carington que una vez poseyó todo el pueblo, que afirma que se le deben miles de libras en alquiler impago y ahora tiene una orden judicial que le permite recuperar el pub y recuperar el dinero.

Por otro lado, el arrendador, Lorne Sam, un exjugador de fútbol americano que afirma que ha sido discriminado porque “soy diferente. Y la diferencia es que soy estadounidense y soy negro”.

En medio de todo ello está el pub y la comunidad para la cual juega un papel central. Desde el equipo de cricket hasta el equipo de bolos y la caza de zorros Quorn, The Carington Arms ha sido un lugar de encuentro, bebida y alegría desde que los lugareños pueden recordar. Pero la disputa entre Sam y el fideicomiso los ha alejado.

Cuando Sam pudo reabrir el pub durante tres semanas en Navidad, la primera semana fue lenta pero generó suficiente dinero para que pudiera pagar parte del personal. La semana siguiente fue un poco más tranquila. “Para la tercera semana”, dice, “no teníamos a nadie, lo cual fue interesante. No creo que sean las personas, sino la forma en que está configurada la vida rural en Inglaterra. Tienes una organización que controla todo y (la gente local) los teme porque lo poseen todo. Si tu familia alquila una granja de ellos, no quieres molestarlos y no van a arriesgar el sustento de su familia”.

Lee mensajes de los aldeanos que consideraba amigos, quienes, cuando se les preguntó si le escribirían una declaración como testigos, dijeron que no se pondrían “en una posición de exclusión de la comunidad”.

En cambio, la exclusión es exactamente lo que Sam ha experimentado.

Ahora se pregunta si hay alguna forma de retorno.

Para entender cómo llegó todo a esto, tenemos que retroceder hasta el 10 de octubre de 2022, cuando el antiguo receptor abierto de los Denver Broncos y luego Green Bay Packers, Sam, tomó un vuelo desde Atlanta, Georgia, al Aeropuerto de Londres Gatwick.

Acompañado por su amigo, y chef, Charles, juntaron sus maletas y se dirigieron a la estación de tren, rumbo al pueblo de mercado de Melton Mowbray, en Leicestershire. Desde allí, tomaron un taxi por esas mencionadas carreteras rurales y llegaron, cansados pero emocionados, fuera de The Carington Arms, el pub que Sam, de 39 años, había firmado un acuerdo para dirigir.

“Había investigado qué era un pueblo rural, así que sabía que no había diversidad”, dice Sam, quien ha bajado desde sus habitaciones sobre el pub, ha encendido las luces y ha desbloqueado la puerta principal para permitirnos entrar.

“No me preocupaba tanto porque entiendo que la gente es gente. Y no importa si eres blanco, negro, asiático, quien sea; si no has estado expuesto a un grupo de personas, vas a tener tu idea preconcebida de lo que son”.

Nos sentamos en una de las mesas cerca de la barra, desde donde un vistazo rápido revela un lugar que alguna vez fue cálido y acogedor y que necesita desesperadamente algo de amor. Pequeños montículos de tierra han sido barredos y dejados esparcidos por el suelo y los vasos colgados sobre la barra están cubiertos de polvo. Esa ventana rota por error en una de las grandes ventanas que mira hacia los hermosos alrededores fue rota por error, dice Sam, por un miembro del personal que abrió una ventana con demasiada fuerza.

La disputa de Sam es con el fideicomiso (AFLT) que es dueño de la mayor parte del pueblo, incluido el pub, y en particular con uno de los controladores del fideicomiso, Stroud, un consultor de propiedades que vive en una granja grande al lado del pub con su esposa, Lucy, y sus hijos.

Sam ha pasado los últimos meses preparándose para una audiencia judicial, desafiando la orden de desalojo y la sentencia de dinero de alrededor de £25,000 que le aseguró el fideicomiso. Sin fondos ingresando desde el pub, ha estado recopilando y presentando la evidencia él mismo, sin ningún apoyo legal.

Cuando tuvo lugar la audiencia el miércoles 24 de abril, la solicitud de Sam no tuvo éxito, lo que significa que técnicamente ahora podría ser desalojado de The Carington Arms. AFLT le dijo a The Athletic que ahora procederá a recuperar la posesión del pub y considerará sus opciones en relación con el cumplimiento de la sentencia de dinero. Sam planea apelar.

Sam afirma que ha sido tratado de manera diferente a los arrendadores anteriores del pub, una conclusión a la que llegó después de meses de que le dijeran que debía el alquiler para cubrir déficits dejados por el equipo de marido y mujer de quienes compró el negocio, cuando él sostiene que nunca fueron perseguidos por los atrasos en el alquiler. También ha habido una amenaza de desalojo de su casa sobre el pub debido al alquiler impago.

La razón de eso, siente, es porque es estadounidense, porque es diferente.

Sin embargo, el fideicomiso dice que no sabía que los propietarios anteriores habían estado pagando menos en el alquiler, ya que eso fue manejado por agentes que no lo habían hecho saber, y había un cambio en la administración de la fiducia en ese momento que complicaba las cosas.

Cuando The Athletic se acercó a Stroud para hacer comentarios sobre las alegaciones de Sam de que ha sido tratado de manera diferente debido a su nacionalidad y raza, su abogado respondió, calificándolo, y otras alegaciones hechas por Sam, incluida que Stroud destruyó deliberadamente el negocio con la esperanza de que llevará a la partida de Sam, como “totalmente falsas”.

Agregaron que después de que Sam tomó el control de la empresa arrendataria que ocupaba el pub, AFLT trabajó con él “durante aproximadamente ocho meses para reducir los atrasos en el alquiler de su empresa… La empresa arrendataria decidió dejar de pagar el alquiler, así como la contribución mensual acordada a los atrasos, dejando a la fiducia sin otra opción que iniciar la acción actual”.

“Eso es absurdo”, dice Sam, en respuesta a la afirmación del abogado. Acepta que no ha estado pagando el alquiler desde julio pasado, pero dice que en ese momento había un acuerdo en principio para firmar el arrendamiento a una nueva empresa (creada por Sam) y que había un acuerdo de pago incorporado en ese acuerdo. Antes de ese acuerdo, dice que había pagado £18.750 en alquiler en 2023 por los seis meses hasta julio. En los dos años anteriores (2021 y 2022), los arrendadores anteriores habían pagado un total anual de £16.000 en alquiler.

Sam también dice que mientras la disputa ha estado en curso, ha ofrecido pagar seis meses de alquiler a cambio de poder reabrir el pub, pero que nunca se alcanzó un acuerdo.

Los rumores y los contrarumores corrían desenfrenadamente en un pueblo tan pequeño como Ashby Folville, donde el pub solo está acompañado por la iglesia (un edificio clasificado de Grado I que data de 1220), el club de cricket y el salón del pueblo como lugares destacados.

Desde su llegada, Sam ha alimentado el rumor. Se han susurrado rumores sobre él siendo un traficante de drogas, estando en el país ilegalmente y haciendo amenazas.

Cuando esos chismes llegaron a sus oídos, Sam se sorprendió.

“Existen grupos de odio en todos los países”, dice. “La gente de esta comunidad todavía está aterrada de los estereotipos. Y no los culpo porque entiendo que si no sales de tu comunidad, no sabes mejor”.

Hacia finales de octubre de 2023, el pub tuvo que cerrar después de que Catherine Kersey, la supervisora de locales designada (DPS) –alguien que tiene responsabilidad diaria por el funcionamiento del negocio y es responsable de autorizar las ventas de alcohol– renunciara.

Para nombrar un reemplazo, que Sam propuso que sería su director de pub, James Sheraton, Sam necesitaba que Stroud y el AFLT solicitaran el proceso, pero en ese momento ya se habían iniciado los procedimientos judiciales, por lo que el fideicomiso dice que no podía ayudar sin perjudicar sus intentos de rescisión del arrendamiento.

Sin un DPS en su lugar, The Carington Arms no podía vender alcohol legalmente y Sam se vio obligado a cerrar las puertas.

El siguiente paso de Sam fue publicar un mensaje en la página de Facebook de The Carington Arms en noviembre explicando por qué había tenido que cerrar. Incluyó capturas de pantalla de intercambios de correos electrónicos entre él, Stroud, varios otros miembros de AFLT y el agente inmobiliario de la empresa de gestión de tierras.

Es uno de esos correos electrónicos, enviado por Sam a Stroud en agosto, lo que él cree que fue el catalizador de todo lo que siguió.

En él, Sam describió las formas en que había sido tratado de manera diferente de los directores anteriores del negocio, incluido haber pagado a AFLT “casi tres veces más en mis primeros seis meses de lo que (la propietaria anterior) Catherine Kersey había pagado en sus últimos seis meses. Sin embargo, esto no ha detenido las menciones repetidas de la amenaza de perder el arrendamiento, haciéndome saber constantemente que los fideicomisarios no están contentos y, en última instancia, causándome operar constantemente bajo el miedo de potencialmente perder mi propio negocio. He permitido este trato hasta este punto, pero he terminado.

“Es absolutamente claro que la empresa ha sido tratada de manera diferente desde mi toma de posesión, así que he listado las únicas cosas que han cambiado. La primera diferencia es que soy estadounidense, y la segunda es que soy negro”.

La respuesta de Stroud fue negación inequívoca. “Cualquier sugerencia de que se le haya tratado de manera diferente es increíble más allá de las palabras”, escribió. “Cualquier sugerencia de que se le haya tratado de manera diferente debido al color de su piel o nacionalidad es profundamente ofensivo, enormemente molesto y absurdo. Tenemos amigos de todas las razas y de todo el mundo”.

Al mes siguiente (noviembre de 2023), el caso se escuchó por primera vez en el tribunal, y se fijó un camino hacia el juicio.