Sindicato en Lowry: un cuento de gente común, según Gaynor Faye.

Escrito y producido por la “titán de la televisión” Kay Mellor, su hija Gaynor Faye fue la editora del guión de la serie.

“Simplemente sabía que iba a ser un éxito porque capturó a los hermanos, la familia, toda la arena de lo que ganar la lotería y una cantidad tan sustancial de dinero trae a las personas: ¡tanto lo bueno como lo no tan bueno!” dijo Gaynor.

“Mi mamá escribe para la gente, no para elogios.

“Las personas que ven sus programas, esos son las personas a las que ella se relaciona, las personas a las que ella apoya y admira. Ella los encapsula y muestra lo que significa ser una persona normal y corriente.

“A veces es divertido, a veces es dramático o conmovedor, pero lo importante es que todos pueden verse a sí mismos en sus personajes y por eso la gente ama su trabajo.”

Con un elenco que incluye estrellas como Timothy Spall y Joanna Page, The Syndicate fue un gran éxito cuando se emitió en BBC One y continuó disfrutando de éxito con otras tres series.

La primera serie ha sido adaptada para el escenario por Kay en lo que fue su última incursión en el teatro antes de su prematura muerte hace dos años y llega a The Lowry Salford Quays la próxima semana.

Kay ya le había pedido a Gaynor que co-dirigiera el proyecto con ella, y ahora la actriz se encarga sola en una acción que confiesa ha sido bastante intimidante.

Gaynor dice: “Los zapatos de mamá son grandes, pero entiendo cuál era su visión para esta producción porque he estado a su lado desde el principio. Estoy emocionada de que todos la vean.”

Sumando al ambiente familiar de The Syndicate está la noticia de que el hijo de Gaynor, Oliver Anthony, se ha unido al elenco en el papel de Jamie.

Él cree que tener tres generaciones de una familia involucradas en el espectáculo brinda una experiencia única para el público: “Hay un verdadero corazón en este espectáculo, hay mucho amor por él, simplemente se siente especial.

“Kay me ha estado mentorizando durante los últimos cuatro años, ella sabía lo difícil que puede ser la industria y dijo que veía potencial en mí.

“Me acogió bajo su ala y realmente me ayudó a aprender el negocio tanto frente a la cámara como detrás.

“Ahora estar involucrado en el espectáculo, y Gaynor, mi mamá dirigiéndolo también, simplemente se siente especial.

“Tengo tantos recuerdos maravillosos de mi abuela, cada día a su lado era un sueño.”

Además de dirigir la producción, Gaynor se unirá a las estrellas en el escenario, interpretando el papel de la representante de la lotería, a quien, en honor a su mamá, ha llamado ‘Kay’.

The Syndicate cuenta la historia de cinco trabajadores de supermercado cuyos números de la lotería sindicalizada les tocan justo cuando sus trabajos y medios de vida están bajo amenaza.

¿Hará que su parte del premio mayor haga realidad sus sueños o convierta sus pesadillas en realidad?

Para las actrices Samantha Giles y Brooke Vincent, la oportunidad de trabajar en una producción de Kay Mellor era una oportunidad demasiado buena para dejar pasar.

Brooke, que se convirtió en un nombre conocido interpretando a Sophie Webster en la telenovela de ITV Coronation Street desde 2004 hasta 2019, dice que conseguir el papel de Amy fue una emoción real.

Ella dijo: “He dado un paso atrás para tener a mis dos hijos, así que este es mi regreso a la actuación y estoy muy emocionada.

“Amo el trabajo de Kay, es tan real y hay un sentido de humor cálido y norteño que simplemente adoro.”

Mientras tanto, Samantha estaba buscando un nuevo desafío después de dejar recientemente su exitoso papel como Bernice Blackstock en Emmerdale, donde ha entretenido a los fans durante los últimos 26 años.

Hablando sobre su papel como la amable trabajadora Denise, la actriz de 52 años dice: “Mucha gente solo está acostumbrada a verme como Bernice, que es esta persona glamorosa y Denise es totalmente lo contrario!

“Ella es un poco descuidada, la vida no ha sido tan buena con ella, es completamente diferente a Bernice, lo cual es maravilloso de interpretar.

“Creo que la escritura de Kay es tan buena, ella puede crear historias reales y personajes maravillosos con los que la gente puede relacionarse y refleja cómo viven las personas comunes.”

Samantha y Brooke son veteranas del drama después de haber navegado el ritmo rápido de las telenovelas durante años, por lo que subir al escenario frente a un público en vivo debería ser pan comido.

La madre de dos niños Brooke, de 31 años, se ríe: “¡No, por supuesto que estaré nerviosa!

“Pero la forma en que lo manejo es simplemente pensar que no tiene sentido preocuparse ahora, solo necesito esperar hasta estar en el escenario y luego estar nerviosa y enfrentar el miedo de todos modos!

“Es esa sensación de que estás en un equipo, todos tienen un papel que desempeñar para dar vida al espectáculo y solo necesitas alimentarte de eso.”

Samantha concuerda: “Han pasado 14 años desde que hice una obra de teatro, así que me siento nerviosa, pero creo que si no estás nerviosa, es posible que no te importe.

“Los nervios son buenos y creo que cuanto más lo hagamos, más confianza tendremos. Simplemente creo que no hay nada como el teatro en vivo.

“Solo para escuchar la reacción del público y tener esa experiencia compartida, no hay nada igual.

“Y hay un vínculo entre todos en el escenario, todos necesitan hacer su parte y nos cuidamos mutuamente. Eso es lo que me encanta de una obra como esta.”

The Syndicate, The Lowry, Salford Quays, del viernes 17 de mayo al domingo 19 de mayo. Detalles en www.thelowry.com