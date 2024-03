La mutilación genital femenina sigue aumentando en todo el mundo.

Más de 230 millones de mujeres y niñas en todo el mundo han sido sometidas a la mutilación genital femenina, según un nuevo análisis de UNICEF, un aumento de 30 millones desde la última estimación global de la organización en 2016.

Si bien los datos muestran que en algunos países una nueva generación de padres ha optado por renunciar a la práctica, en otros países las leyes y campañas en su contra no han tenido impacto. En Burkina Faso, la proporción de niñas de 15 a 19 años que han sido mutiladas ha caído al 39 por ciento desde el 82 por ciento en las últimas tres décadas. Pero en Somalia, donde se estima que el 99 por ciento de las mujeres han sido sometidas a la extirpación del clítoris, el nivel de mutilación no ha cambiado.

Debido a que los países donde la práctica es más prevalente son también aquellos con las tasas más altas de crecimiento poblacional, el número total de niñas que son objeto de mutilación está aumentando cada año.

“El número total de mujeres y niñas es un 15 por ciento más alto que la última estimación”, dijo Claudia Cappa, experta en tendencias globales en mutilación genital femenina de UNICEF. “El progreso que se ha logrado es demasiado lento en comparación con el crecimiento de la población de niñas que nacen cada día en los países más afectados”.

Las Naciones Unidas han fijado el objetivo de eliminar la mutilación genital femenina para 2030, pero el cambio tendría que estar ocurriendo 27 veces más rápido que la tasa actual para cumplir ese objetivo, dijo. Algunos países que han visto reducciones en la prevalencia de la mutilación ahora ven ese progreso amenazado, ya que los conflictos y el desplazamiento por emergencias climáticas hacen a las personas cada vez más vulnerables y más dependientes de estructuras comunitarias tradicionales, como grupos religiosos, que aún respaldan la práctica.

Los datos nuevos también resaltan el grado en que la práctica de la mutilación es mundial. Si bien es más común en países subsaharianos de África, la práctica también sigue siendo generalizada en partes de Oriente Medio y Asia y sigue siendo una práctica clandestina en algunas comunidades inmigrantes en América del Norte y Europa.

Se estima que 144 millones de mujeres y niñas en África han sido mutiladas (la mayor cantidad está en Egipto, Etiopía y Sudán), 80 millones en Asia, y 6 millones en Oriente Medio (más de la mitad de ellos en Yemen), según el nuevo informe. En Asia, la mayor parte de los casos se encuentra en Indonesia, donde el 55 por ciento de las niñas se someten a un procedimiento de mutilación genital, según cifras gubernamentales.

UNICEF hizo sus cálculos utilizando las respuestas de encuestas nacionales de rutina en los 31 países donde la práctica es más común. Esas encuestas preguntan a las mujeres si han sido mutiladas, y si sus hijas han sido mutiladas, y preguntan tanto a mujeres como a hombres en hogares donde una mujer ha sido mutilada si creen que la práctica debería continuar. En Burkina Faso, el país que ha experimentado el declive más brusco, la criminalización del procedimiento y el fuerte respaldo de altos cargos políticos han ayudado a impulsar el cambio, dijo Mariam Lamizana, presidenta de una organización contra la mutilación llamada Voix de Femmes en Ouagadougou, la capital.

“Trabajamos con líderes religiosos y tradicionales, y dijimos,’lo que están haciendo en nombre de la cultura, aquí están las consecuencias para las mujeres, las consecuencias para las niñas pequeñas’,” dijo la Sra. Lamizana, quien lideró la primera comisión nacional establecida por el presidente para luchar contra la mutilación. “Descubrimos que era bueno involucrar a jóvenes líderes religiosos porque tenían más educación y eran más abiertos”.

Nankali Maksud, quien lidera el trabajo de UNICEF para poner fin a la práctica, dijo que la mayoría de los países que han visto un declive han prohibido la mutilación. Pero otras estrategias que parecen haber impulsado el cambio en algunos países no parecen estar funcionando en otros, dijo.

En Sierra Leona, la proporción de niñas de 15 a 19 años que han sido mutiladas ha caído al 61 por ciento desde el 95 por ciento en las últimas tres décadas. El cambio ha sido impulsado en parte por campañas educativas, llevadas a cabo tanto por organizaciones locales como internacionales, sobre el daño físico y psicológico causado por la mutilación.

Pero en Somalia, la práctica ha demostrado ser ferozmente resistente a los esfuerzos de cambio.

“Es persistente, es constante”, dijo la Dra. Mariam Dahir, quien es una rara opositora pública a la mutilación en Somalilandia, una región separatista en el norte del país.

La Dra. Dahir dijo que hubo una campaña por parte de algunos grupos internacionales anti-mutilación para que líderes religiosos respaldaran una versión menos extrema de la práctica, que involucrara la extirpación de parte o de todo el tejido clitoriano, en lugar de la tradicional práctica de coser cerrados los labios. Esta última aumenta la probabilidad de que las mujeres experimenten complicaciones de salud por actividad sexual o en el parto. La opción menos extrema atrajo a algunos padres y fue respaldada en 2018 por una fatwa, en la que se recomendaba que, en lugar de un cortador tradicional, un trabajador de la salud realice el procedimiento, dijo.

Sin embargo, ella y algunos otros activistas no pudieron aceptar esta idea de mejora moderada, dijo. “¿Cómo podemos estar diciendo durante décadas que no se necesita cortar nada del cuerpo de una mujer, que no hay justificación religiosa para esta práctica y luego dar marcha atrás y decir esto?”, preguntó. Publica videos en Facebook pidiendo una prohibición total de la mutilación, que atraen una amplia crítica. “Entonces, al menos sé que la gente está escuchando la idea”, dijo. Y eso, al menos, es un cambio respecto al pasado, cuando era totalmente tabú que la gente discutiera sobre la práctica en absoluto.

Los nuevos datos muestran que ha ocurrido un cambio significativo en algunos países, como Kenia, donde la práctica era generalizada hace 30 años y hoy está limitada a las áreas del país donde la mayoría de la gente es de la comunidad étnica somalí. Una tendencia clara, dijo la asesora de UNICEF, la Sra. Cappa, es que cambiar las normas en torno a la mutilación es más fácil en países como Kenia, donde la práctica no es universal sino una tradición de algunos grupos religiosos o étnicos.

“En países donde hay diversidad, el progreso puede ser más rápido porque comunidades que la practican son confrontadas por las que no lo hacen, y pueden ver que las alternativas a sus creencias y sus valores son posibles y pueden ser culturalmente aceptables”, dijo.

Sadia Hussein canalizó su experiencia como sobreviviente de la mutilación en una organización contra la mutilación, la Iniciativa Sociedad Más Brillante. Trabajando en su región de origen en el noroeste de Kenia, dijo que lograr que la gente hable públicamente sobre la práctica ha sido clave para reducir la prevalencia de la misma al 9 por ciento de las niñas de 15 a 19 años, desde el 23 por ciento hace tres décadas.

“Los hombres dicen,’las mujeres nunca nos dijeron que esta cosa es mala, ni siquiera nuestras esposas,'” dijo. “Así que tengo que aumentar la confianza de las sobrevivientes para compartir su propio dolor porque nuestra sociedad realmente ha condicionado a las mujeres de tal manera que soportan el dolor en silencio. Así que les digo, lo que sea que hayamos pasado no debería pasarle a nuestras hijas.”

Los lugares donde la prevalencia de la mutilación sigue siendo más alta son también algunos de los países más frágiles, aquellos afectados por conflictos o desastres climáticos o ambos. Tales circunstancias hacen más difícil abordar las necesidades de las niñas que han sido mutiladas y de implementar políticas de prevención.

La Sra. Hussein dijo que el cambio climático ha complicado los esfuerzos contra la mutilación en su región. Las familias pierden ganado en desastres climáticos y necesitan dinero para reconstruir sus rebaños, y pueden buscar una dote para las hijas jóvenes como fuente de fondos.

“Muchas niñas son mutiladas para que puedan ser casadas a una edad temprana,” dijo. “Cuando hay inundaciones y sequías, vemos a más niñas siendo mutiladas.”

Las encuestas nacionales encontraron que dos tercios de hombres y mujeres en hogares donde una mujer había sido mutilada, en África y Oriente Medio, dijeron que pensaban que la práctica debería terminar. En países como Yibuti y Sierra Leona, donde todavía es común, más hombres que mujeres dijeron estar en contra.

La Sra. Cappa advirtió que lo que la gente dice en privado en una encuesta puede no coincidir con la opinión que expresan públicamente. Incluso los padres que les gustaría ver el fin de la práctica aún pueden hacer que sus hijas sean mutiladas por miedo a represalias sociales, como la incapacidad de contraer matrimonio, si no cumplen, dijo.

“Hay pesimismo en estos números, pero todavía tienes a jóvenes y mujeres — e incluso hombres — que…